Burkina Faso: Coopération Burkina-Russie - Bientôt, un centre culturel russe à Ouagadougou

Le Président de l'Assemblée législative de Transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, a reçu en audience une délégation de la Douma d'Etat de la Fédération de Russie, conduite par la Conseillère du vice-président, Natalia Krasovskaya, le mardi 3 octobre 2023, à Ouagadougou. Les deux personnalités ont échangé sur la coopération interparlementaire, la sécurité et le développement de la culture et de l'éducation.

Les parlements burkinabè et russe poursuivent le renforcement de leur coopération dans les secteurs stratégiques à la suite de la création du groupe d'amitié parlementaire Burkina-Russie. En visite de travail à Ouagadougou, une délégation de la partie russe a été reçue en audience par le Président de l'Assemblée législative de la Transition (ALT), Ousmane Bougouma, mardi 3octobre 2023 à Ouagadougou. A sa sortie d'audience, la conseillère du vice-président, Natalia Krasovskaya, a fait savoir que les échanges entre elle et le Dr Ousmane Bougouma ont porté essentiellement sur les questions de la culture et de l'enseignement. Elle a ensuite annoncé l'ouverture d'un centre culturel russe au Burkina Faso, d'ici à la fin de l'année 2023.

« Nous sommes venus avec du concret. La Russie est engagée à poursuivre la coopération dans divers domaines avec le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons invité le groupe d'amitié russo-burkinabè pour une visite d'amitié et de travail à Moscou pour consolider les relations entre nos pays », a-t-elle ajouté. À cette étape de la coopération, a indiqué Natalia Krasovskaya, l'ouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso, d'ici à la fin de l'année, fait partie des acquis du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, en juillet 2023. Elle a, en plus, souligné que des délégations burkinabè, dans plusieurs secteurs stratégiques, ont déjà effectué des visites d'amitié et de travail en Russie. « On peut voir déjà les résultats de ce travail et nous allons continuer la coopération entre nos pays dans les domaines différents », a-t-elle conclut. Pour le, vice-président de la Commission du groupe d'amitié Russie-Burkina, Thomas Traoré, ces échanges ont permis de partager les expériences entre les Parlements russe et burkinabè afin de voir dans quelle mesure renforcer le niveau de coopération entre les deux pays. « Comme vous le constatez, nous traversons également une insécurité qui nous a été imposée. Nous avons besoin d'un partenaire fiable pour nous aider à relever ce défi », a-t-il justifié.