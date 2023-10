Burkina Faso: Lutte contre le cancer du col de l'utérus - Le gouverneur du District 9101 salue le travail du Rotary Club Ouagadougou Savane

Le Rotary Club Ouagadougou Savane (RCOS) a organisé, ce mardi 03 octobre 2023 dans la commune de Koubri, une journée de dépistage du cancer du col de l'utérus. L'activité, marquée par la présence du Gouverneur du District 9101 Abdoulaye Sanogo, a mobilisé de nombreuses femmes.

La lutte contre le cancer du col de l'utérus est l'une des batailles du Rotary club Ouagadougou Savane(RCOS).Ce mardi 03 octobre 2023, le club, l'un des plus dynamiques de la capitale burkinabè, a organisé en partenariat avec l'Unité de développement communautaire(UDC) le Petit train, une journée de dépistage de la maladie au profit de plus d'une centaine de femmes de la commune rurale de Koubri au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) Saint Sauveur.

Représentant Olivier Badoh, président du RCOS, Pema Bamouni a salué la forte participation des femmes à cette activité qui sauvera des vies. « Cette maladie est très pernicieuse. Elle est silencieuse et dangereuse pour les femmes lorsqu'elle est à la phase visible. C'est pourquoi, depuis des années, RCOS mène des actions de prévention », a-t-il expliqué.

Selon la responsable du CSPS, Esther Traoré, ce dépistage du cancer du col de l'utérus contribue à l'amélioration de la vie sanitaire des femmes de la commune, en renforçant la fréquentation de son centre. Présent au Burkina Faso dans le cadre des activités annuelles de son mandat, le gouverneur du District 9101, Abdoulaye Sanogo, a rehaussé l'activité en la patronnant. Il a souligné que les femmes et les enfants sont au centre des axes stratégiques du Rotary International. Le gouverneur a également incité les femmes de suivre les conseils prodigués.

Car, a-t-il conseillé, quand on anticipe, on évite beaucoup de problèmes. Quant au RCOS, monsieur Sanogo a salué son travail abattu sur le terrain en invitant les autres clubs à imiter le club dirigé par Aimé Olivier Badoh. « Le club fait un travail formidable sur le terrain. Cela m'a aussi permis de voir une mobilisation des femmes très contentes et fières de ce que le Rotary club fait à leur égard », s'est-il réjoui.