Congo-Kinshasa: Présidentielle - Après le dépôt de sa candidature, Martin Fayulu insiste sur la mise en place d'un cadre de concertation entre parties prenantes

Après avoir déposé sa candidature à la présidentielle de 2023, mercredi 4 octobre, Martin Fayulu a exigé à la CENI de mettre en place un cadre de concertation entre parties prenantes.

Il l'a dit au sortir du Bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI, à la Gombe (Kinshasa).

Il a estimé que ce cadre permettra à l'organisateur des élections et aux candidats de définir et comprendre les règles de jeu.

« Le fichier électoral n'est pas connu. Dans l'opération de remise de duplicatas, on continue d'enrôler les gens et sur 10 personnes qui sont allées, 6 n'ont pas retrouvé leurs noms dans le serveur de la CENI. Il y a un problème sérieux de crédibilité. Ce processus ne lui appartient pas à lui seul, ni à la CENI mais au peuple et aux parties prenantes. Il faut qu'il se ravise sinon ça ne peut pas aller », a indiqué le président de l'ECIDE.

Martin Fayulu a affirmé avoir déposé sa candidature pour continuer son combat de la transparence et de la vérité des urnes.

« On ne le laissera pas faire ce que Corneille Naanga a fait pour qu'il vienne l'accepter plus tard. On n'acceptera à personne de voler la victoire du peuple », a-t-il poursuivi.

Le président de l'ECIDE a recommandé que les résultats de la présidentielle à venir soient proclamés bureau de vote par bureau de vote pour éviter, selon lui, que les électeurs fictifs puissent transférer les résultats dans le serveur de la CENI.

Il croit que ses désidératas seront pris en compte pour avoir réveillé la population congolaise qui va faire la surveillance citoyenne.

« Le jour du vote, les gens vont rester dans les bureaux de vote jusqu'à la proclamation des résultats pour voir si cette proclamation reflète réellement la réalité ».

Martin Fayulu a par ailleurs estimé qu'il n'est pas tard que la CENI récupère ses candidats ayant raté de s'inscrire aux législatives car le processus continue.