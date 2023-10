Maroc: L'hôpital de campagne de Mejjat, un engagement continu des FAR au service des victimes du séisme

Commune de Mejjat (province de Chichaoua) - L'Hôpital Médico-Chirurgical Militaire de Campagne (HMCC), déployé par les Forces Armées Royales (FAR) au niveau de la commune de Mejjat relevant de la province de Chichaoua, de par les multiples prestations qu'il offre aux bénéficiaires illustre, si besoin est, la forte mobilisation et l'engagement continu des FAR en faveur des populations touchées par le séisme d'Al Haouz.

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat- Major Général des Forces Armées Royales, les FAR ont procédé au déploiement de deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne (HMCC) supplémentaires au niveau de la commune rurale de Mejjat relevant de la province de Chichaoua et de la commune rurale d'Ighrem relevant de la province de Taroudant.

Émanant de la Haute Sollicitude, dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer l'ensemble des citoyens, cette action a permis de porter le nombre des HMCC déployés à quatre, et contribuera à renforcer l'aide et l'assistance médicales au profit de la population sinistrée, notamment avec l'approche de la période hivernale, avait indiqué un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

A Mejjat, cet Hôpital Médico-Chirurgical de Campagne offre des prestations médicales 24H/24 et 7j/7, sous la supervision d'un staff médical composé de médecin généralistes et spécialistes et de cadre médicaux et paramédicaux en sus de la mobilisation d'une équipe de services sociaux des FAR.

%

Il offre des soins et des consultations dans diverses spécialités, entre autres, la médecine générale et médecine interne, l'ophtalmologie, la pédiatrie, la gynécologie, l'ORL, la psychiatrie, la radiologie, la réanimation et la chirurgie réservée aux accouchements par césarienne et aux cas d'extrême urgence.

Cette structure médicale ayant permis en l'espace de deux jours seulement (1er et 2 octobre) la réalisation d'un total de 980 prestations, dont 287 prestations le 1er octobre et 693 prestations le 2 octobre (356 femmes, 243 hommes, 94 enfants), outre une évacuation sanitaire vers l'Hôpital Militaire Avicennes de Marrakech, est dotée d'un bloc opératoire, d'une pharmacie, d'un laboratoire d'analyses, d'espaces d'hospitalisation pour hommes et femmes, outre un espace d'accueil pour patients et des dépendances administratives.

Dans des déclarations à la MAP , des bénéficiaires des prestations fournies par cet hôpital parmi les habitants des zones touchées par le séisme au niveau de cette province, ont fait part de leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et aux équipes des FAR pour le déploiement de cet HMCC, notant que cette structure médicale leur a permis de bénéficier de différents services médicaux, de consultations, de traitements ainsi que des médicaments.

Ils ont, de même, mis en relief tout l'intérêt particulier et l'accompagnement dont ils ont pu bénéficier au sein de cette structure de santé, à même de leur permettre de bénéficier de soins et d'une prise en charge adéquate.

A rappeler que sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales ont déployé d'urgence la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant sévi dans la région d'Al Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d'intervention spécialisés à base d'équipes de Recherche et Sauvetage et d'un HMCC.

Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l'Etat-Major Général des FAR et des Places d'Armes du Royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, avait indiqué un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Des détachements d'intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployés sur les lieux en vue d'apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées, conclut la même source.