Maroc: Le président de la Chambre des représentants s'entretient à Rabat avec une délégation du National Liberal Club du Royaume-Uni

Rabat — Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec une délégation du National Liberal Club du Royaume-Uni, dirigée par Lord Monroe Palmer, vice-président de la Chambre des Lords, actuellement en visite de travail au Maroc.

Les entretiens ont porté sur les grands chantiers entrepris par le Maroc sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que sur les relations parlementaires, bilatérales et multilatérales entre les deux pays amis, et les moyens de les développer davantage, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Cette rencontre a été l'occasion de présenter l'expérience parlementaire des deux pays et leurs spécificités, ainsi que le rôle des deux institutions législatives dans la promotion du dialogue, de la communication efficace et de la coordination parlementaire aux niveaux bilatéral et multilatéral, et l'ouverture sur les différentes expériences et l'échange d'expertises pour une meilleure efficacité parlementaire, ajoute la même source.

Fondé en 1882, le National Liberal Club est une institution d'importance historique au Royaume-Uni, regroupant des personnalités politiques, des universitaires, des journalistes et des professionnels. Il constitue également un espace de dialogue, de communication culturelle et d'échange d'idées et d'opinions.