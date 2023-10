Maroc: Rabat - Signature d'une lettre d'intention entre l'AMED et l'OMPI

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, et le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), Daren Tang, ont signé, mercredi à Rabat, une lettre d'intention portant sur un programme de formation sur la propriété intellectuelle.

Le document prévoit d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme structuré et régulier de formation et de renforcement des compétences en matière de propriété intellectuelle au profit des diplomates marocains, et ce afin d'améliorer la compréhension des principes fondamentaux en la matière.

Dans cette perspective, des programmes de formation réguliers seront proposés par l'Académie Marocaine des Études Diplomatiques (AMED), relevant du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et l'OMPI, en prenant en considération les besoins et les priorités nationales. Ils pourront également impliquer des diplomates de différents pays, notamment d'Afrique et de la région arabe.

Cette signature s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'OMPI et du Maroc de renforcer leur relation de partenariat et de développer de nouvelles initiatives et projets communs visant à booster l'écosystème national d'innovation et de créativité, et renforcer l'engagement de l'OMPI avec les différents acteurs nationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Le Maroc accorde un intérêt particulier pour les Droits de la Propriété Intellectuelle, en tant que levier de développement et de prospérité. Cet intérêt s'illustre notamment, à travers son adhésion aux conventions et traités de l'OMPI et l'adaptation de son arsenal juridique en harmonie avec les standards internationaux.

Le Maroc représente également l'un des partenaires importants de l'OMPI, étant l'un des premiers pays africains à adhérer à l'Organisation en 1971. Il a également été élu à la présidence de l'Assemblée générale (AG) de l'OMPI, au titre de l'exercice biennal 2019-2021, devenant le premier pays arabe et le deuxième pays africain à avoir présidé cette AG.

L'OMPI peut ainsi compter sur le soutien continu du Royaume, pour contribuer à un système de propriété intellectuelle plus performant et plus inclusif.

M. Daren Tang effectue une visite au Maroc du 4 au 6 octobre 2023 au cours de laquelle il rencontrera les principales parties prenantes nationales, gouvernementales, du secteur privé et du milieu universitaire.