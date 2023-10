Afrique de l'Est: Les nouveaux Ambassadeurs de l'UE et de la République Tchèque présentent leurs lettres de créance au Président des Seychelles

L'Union européenne (UE) prévoit de continuer à travailler avec les Seychelles dans les domaines de la sécurité maritime, du changement climatique et du tourisme, a indiqué le nouvel ambassadeur de l'UE à Maurice et aux Seychelles.

Oskar Benedikt a présenté mardi ses lettres de créance au président Wavel Ramkalawan à State House.

L'UE est l'un des principaux partenaires des Seychelles dans les domaines politique, économique et commercial ainsi que de la coopération au développement. Cela inclut également la coopération en matière de sécurité maritime, comme la lutte contre la piraterie, les drogues illicites et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les deux partenaires partagent également d'importants accords commerciaux, notamment dans le secteur de la pêche.

"Nous avons également notre accord de pêche en cours et, à cet égard, nous avons deux aspects importants. Le premier est la protection des mers et un fonds environnemental dans lequel nous contribuons à éliminer les débris de l'industrie de la pêche de l'île", a déclaré M. Benedikt aux journalistes.

Il a déclaré que l'UE cherchait également à travailler avec l'archipel de l'océan Indien occidental dans le secteur du tourisme, car l'UE « est un partenaire très important des Seychelles en termes de touristes. Cinquante pour cent des touristes venant aux Seychelles viennent de l'UE. ".

M. Benedikt a ajouté que l'UE est « le premier partenaire commercial, avec un tiers du commerce des Seychelles, et nous bénéficions d'un soutien considérable grâce à un important accord de pêche. La plupart des exportations de poisson vont vers l'UE et génèrent des revenus pour les Seychelles. Je pense que nous sommes un partenaire important et nous aimerions montrer notre amitié."

Le nouvel ambassadeur de l'UE a déclaré qu'il avait également évoqué la protection des mers : « étant donné que le changement climatique nous affecte tous, peu importe où vous êtes, quelle que soit votre taille. »

Les Seychelles, en tant que petit État insulaire, sont fortement affectées par le changement climatique dans ce que M. Benedikt a décrit comme une réaction en chaîne et "nous devons donc tous travailler ensemble pour prévenir autant que possible le changement climatique".

L'ambassadeur coprésidera le 10e dialogue politique UE-Seychelles avec le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme des Seychelles, Sylvestre Radegonde, plus tard cette semaine.

"Nous avons un accord commercial que nous souhaitons approfondir. Nous avons des négociations en cours avec les Seychelles et quatre autres pays - c'est un accord régional que nous aimerions conclure dans un avenir pas trop loin", a-t-il déclaré.

M. Benedikt, qui remplace Vincent Degert, sera basé à Maurice.

Le nouvel ambassadeur de la République tchèque aux Seychelles, Miroslav Kozek, qui cherche à continuer de renforcer les relations existantes entre les deux pays, a également été accrédité mardi.

Photo: Le nouvel ambassadeur de la République tchèque aux Seychelles, Miroslav Kozek, a également été accrédité.

Il a indiqué qu'un accent particulier sera mis sur la gestion des déchets.

M. Kozek a également révélé qu'une délégation commerciale de la République tchèque se rendra aux Seychelles dans quelques mois pour renforcer les relations bilatérales qui existent entre les deux pays.

"J'ai eu une bonne discussion avec M. le Président, nous avons parlé de beaucoup de choses et avons bâti sur les relations actuelles que nous entretenons. La République tchèque aimerait également travailler avec les Seychelles dans le secteur de la gestion des déchets", a-t-il déclaré.

Le tourisme est également un autre domaine dans lequel les deux pays envisagent de collaborer et M. Kozek a déclaré "nous voulons amener la culture seychelloise à Prague et la culture tchèque aux Seychelles".

Les deux pays souhaitent également collaborer dans le domaine du changement climatique.