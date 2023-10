Cameroun: André Onana toujours en souffrance avec Manchester United

Avec six défaites en dix matches toutes compétitions confondues Manchester United, battu à domicile par Galatasaray en Ligue des champions mardi 3 octobre, semble au fond du trou. Et le nouveau gardien André Onana est devenu le symbole des lacunes défensives des mancuniens, n'étant toutefois qu'un des éléments d'une machine globalement peu performante.

L'international camerounais, appelé pour remplacer l'Espagnol David De Gea en juillet dernier, accumule les erreurs, comme son dégagement de mardi qui a valu un carton rouge à son coéquipier Casemiro et un penalty, finalement raté par Icardi. Mais Quelques instants après son penalty raté, Mauro Icardi donnait finalement l'avantage à Galatasaray en crucifiant André Onana d'un lob... Manchester United a encaissé 18 buts en 10 matches, ce qui constitue son plus grand nombre de buts pris après autant de rencontres depuis la saison 1966/67.

Le soutien de Erik ten Hag

Pourtant, l'entraîneur Erik ten Hag ne veut pas accabler André Onana. « André a participé à une demi-finale de la Ligue des Champions (avec l'Ajax), la saison dernière, il a participé à une finale de la Ligue des Champions (avec l'Inter), il a les capacités pour être l'un des meilleurs gardiens du monde. Il l'a montré et le montrera encore. Nous avons déjà vu ses grandes capacités, ainsi que sa personnalité après avoir commis une erreur. Il rebondira et je suis sûr qu'il le fera également lors des prochains matchs », dit-il.

« Onana était censé être le gardien de but qui contribuerait à inaugurer une nouvelle ère à Manchester United, un homme capable de ramener le calme », avertit cependant Sky Sports dans ses colonnes. Après deux journées de phase de groupes de C1, le club anglais n'a récolté aucun point, et n'est pas du tout certain de voir les huitièmes de finale de la compétition.

Après sa première journée de C1, face au Bayern Munich, André Onana avait souhaité porter la responsabilité de la défaite de Manchester United en Bavière (4-3). « Si nous n'avons pas gagné aujourd'hui, c'est à cause de moi, avait-il lancé. L'équipe était bonne, nous n'avons pas gagné ce match à cause de moi. C'est difficile de perdre de cette façon. Nous avons bien commencé, mais après mon erreur, nous avons perdu le contrôle du match. C'est moi qui ai laissé tomber l'équipe. » Et de renchérir : « Mes débuts à Manchester ne sont pas très bons. Aujourd'hui, c'est l'un de mes pires matchs. C'était une grande opportunité pour nous de rebondir face à la pression à laquelle nous sommes confrontés, mais c'est difficile. Nous devons être solidaires. »

À 27 ans, André Onana va devoir réagir vite, lui qui est arrivé avec un statut de star chez les Red Devils.