Cote d'Ivoire: Biankouma - Mme Vagondo Diomandé offre un foyer aux jeunes de Sokourala

Le village de Sokourala était en fête le 29 septembre 2023. Pour cause, il a reçu la visite de l'épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, venue livrer le foyer des jeunes et donner de la joie aux élèves du primaire de Sokourala.

Occasion pour Mme Vagondo Diomandé d'offrir 450 sacs scolaires, des chaises, de nombreux lots dont des ventilateurs, des téléviseurs 43 pouces, des complets de pagne et biens d'autres lots à ses parents qui lui ont réservé un accueil chaleureux.

Construit par l'épouse du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ouvrage a été remis par la donatrice elle-même en présence du Sous-préfet et du maire de Biankouma, des forces de l'ordre et la population dudit village.

« Le développement de ce village est le souci majeur de mon époux. C'est pourquoi je n'ai pas hésité à offrir ce joyau architectural lorsque les jeunes m'ont sollicité pour la construction (...) Je suis fière aujourd'hui de suivre un grand homme qui lorsqu'il promet quelque chose, il la réalise. Je veux parler de mon époux, le ministre Vagondo Diomandé, mais par-dessus tout remercier le Président Alassane Ouattara qui inculque ces valeurs à la Côte d'Ivoire. Quand il promet l'électricité, le bitume, l'eau potable, les centres de santé, les collèges de proximité, il les réalise », a indiqué Mme Vagondo Diomandé.

Les populations sont également reconnaissantes au Président de la République, Alassane Ouattara, au Premier ministre Patrick Achi et au ministre Vagondo Diomandé pour toutes les autres infrastructures dont le village a déjà bénéficié.

Le président des jeunes, Diomandé Gbonvalé, a exprimé la gratitude des populations à la donatrice.

Avant de quitter Sokourala, l'épouse du ministre a pris part à la prière du vendredi saint à la grande mosquée du village et partagé un repas avec ses parents.