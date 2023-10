Cote d'Ivoire: Journée internationale de la non-violence - L'ambassadeur de l'Inde invite à cultiver les valeurs de Gandhi

Depuis 2007, cette journée se déroule à la date anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, le 2 octobre, figure de l'indépendance indienne et pionnier de la non-violence.

C'est au groupe scolaire Gandhi de Yopougon que l'ambassadeur de l'inde en Côte d'Ivoire, Dr Rajesh Ranjan, a commémoré le 2 octobre 2023, la Journée mondiale de la non-violence.

A cette occasion, le diplomate indien a invité les élèves de cet établissement à cultiver la non-violence. Il les a appelés également à contribuer au « développement d'une culture de la non-violence, de la paix qui favorise le respect de la vie et de la dignité de chaque être humain sans préjugés ni discriminations d'aucune sorte ».

« Gandhi Yayanti n'est pas seulement célébrée en Inde, c'est aussi une occasion de commémorer et contempler les enseignements et l'impact durable d'un individu qui a joué un rôle central dans la quête de l'indépendance de l'Inde. Les principes de non-violence, de vérité et de justice défendus par Mahatma Gandhi ont laissé une empreinte indélébile sur la scène mondiale », a-t-il souligné.

L'ambassadeur de l'Inde et la communauté Tamoul en Côte d'Ivoire ont fait un don de 150 tables-bancs au groupe scolaire Gandhi.

Dr Rajesh Ranjan a profité de ce moment pour annoncer aux élèves et enseignants que sa représentation diplomatique est prête à leur offrir des bourses d'études afin de se rendre en Inde pour renforcer leurs capacités.

À son tour, le président de l'association de la communauté indienne Tamoul en Côte d'Ivoire, Bala Sundaram, a présenté une réflexion sur la vie de Gandhi.

Le Fondateur du groupe scolaire Gandhi, Diakité Laye a remercié l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, en rappelant l'importance de la non-violence. Les enfants du groupe scolaire ont présenté un théâtre, une poésie et un ballet thématique sur la non-violence.

Dans la même journée du 2 octobre 2O23, l'ambassadeur de l'Inde s'est rendu au parc technologique Mahatma Gandhi de Grand-Bassam où il a déposé une gerbe de fleleurs devant la stèle du père de l'indépendance indienne.Dr Rajesh Ranjan a participé à une opération de salubrité.

Parce que pour Mahatma Gandhi : « cleanliness is next to godliness, la propriété est à côté de la piété ».

Au cours de cette cérémonie, Mébéti Dosso, directeur général de vitib s'est réjoui de cette visite de l'ambassadeur de l'Inde dans son institution pour célébrer le père de la lutte contre la non-violence. Il a saisi ce moment pour faire faire une visite guidée des lieux et présenté quelques doléances à l'illustre hôte.