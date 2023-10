Cote d'Ivoire: Ligue des champions - Les principaux artisans de la qualification de l'Asec

L'Asec est de retour en Ligue des champions, après sa dernière participation lors de la saison 2018-2019. Malgré des départs importants de l'effectif qui a disputé la demi-finale de la Coupe de la Confédération, la saison dernière, Julien Chevalier a trouvé des personnes-ressources pour atteindre l'un des principaux objectifs du club, cette saison.

C'est une équipe de l'Asec très moyenne dans l'ensemble qui a validé son ticket pour le Top 16 africain des clubs champions. Pour cette première phase de la campagne africaine, les Mimos ont disputé 4 matchs, enregistré deux victoires et concédé deux nuls. Ils ont inscrit 4 buts et en ont encaissé un. En termes d'effectif, ce sont, au total, 21 joueurs que Julien Chevalier a utilisé en quatre matchs.

Les indéboulonnables

Dans ce groupe de 21 joueurs, il y a ceux qui n'ont raté aucune rencontre et qui constituent les indéboulonnables du groupe. Dix joueurs ont, en effet, disputé toutes les rencontres, voire les 360 minutes possibles dans cette compétition. Le secteur le plus stable constitue la défense. Le quatuor Wonlo Coulibaly, Tra Bi Anthony, Zouzou Carlos et Gbakré Beugré Martin a constitué une base sûre devant Folly Ayayi qui n'a pris qu'un seul but en quatre matchs. C'est d'ailleurs l'une des grosses satisfactions de l'effectif de l'Asec, depuis la manche retour de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération que le club a disputée, la saison dernière.

%

Au milieu de terrain, l'Asec n'a pas encore trouvé le bon équilibre. Le départ de Zouzoua n'a toujours pas été convenablement comblé. Mais deux joueurs ont pesé dans la qualification des Mimos. Il s'agit du capitaine Aka Essis Beaudelaire et de Salifou Diarrassouba. Aka Essis est un vieux briscard qui sait faire parler son expérience. Un joueur de devoir dont l'une des forces est l'application dans le jeu.

Bon relanceur, il est également précieux dans l'éventail de récupération.

Actuel leader technique de l'Asec, depuis le départ de Zouzoua Pacôme, Salifou Diarrassouba est incontestablement l'un des hommes clés du système de Chevalier. C'est l'électron libre qui sait à la fois défendre et porter le danger dans le camp adverse. Sa belle technique et sa générosité dans l'effort ont permis à l'Asec de répondre présent dans les duels techniques. S'il corrige sa lucidité dans le geste final, malgré son petit gabarit, Salifou Diarrassouba pourrait être l'une des révélations de cette phase de poules 2023-2024 de la Ligue des champions.

Pokou Serge et Mofosse portent l'attaque

Malgré les nombreuses recrues offensives du club, ce sont les anciens qui font, pour le moment, le bonheur des Mimos en attaque. Il est évident que pour cette campagne à venir, Julien Chevalier misera sur l'expérience dans ce compartiment. Pokou Serge et Mofossé Karidioula ont été les artisans offensifs de la qualification. Grâce à leur doublé, ils ont inscrits les quatre buts de l'Asec au tour préliminaire. Il y a beaucoup de maturité et d'intelligence désormais dans le jeu de Pokou Serge. Mofossé Karidioula était la surprise de Julien Chevalier à Bouaké contre Al Ahly Benghazi. Il n'a pas eu tort, puisque l'ancien joueur du Wac a été décisif.

L'opportunisme a, en effet, souvent manqué aux attaquants mimos dans des matchs décisifs. Sankara Karamoko, Dagrou Armand, Mohamed Koné, Touré Bazoumana, Avo Leibé et autres ont certes du talent, mais c'est leur justesse dans le geste et surtout leur efficacité qui pourront déboulonner Pokou et Mofossé qui ont marqué des points dans ces préliminaires.