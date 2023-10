Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Octobre2023

Burkina Faso : Conseil des ministres - Le Capitaine Thomas SANKARA élevé en « Héro de la Nation »

Le Conseil des ministres s’est réuni le mercredi en séance ordinaire sous la présidence du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORE. Plusieurs dossiers importants ont été examinés et validés pour la bonne marche de la Transition, selon le porte-parole du gouvernement, Rimtalba Jean-Emmanuel OUEDRAOGO. Parmi les décisions prises, l’élévation du capitaine Thomas Sankara en Héro de la Nation Burkinabè. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Football/Fifa- Fatma Samoura honorée lors des Best of Africa Awards

La Sénégalaise Fatma Samoura, Secrétaire générale de la Fifa, a été récompensée, lors des Best of Africa Awards pour son travail au sein de l’organisation, lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Londres, au Royaume-Uni, le lundi dernier, selon un communiqué publié sur le site officiel de la Fifa. Fatma Samoura, secrétaire générale de la Fifa, a exprimé sa satisfaction à l’égard de cette distinction en déclarant : « Lorsque nous recevons ce genre de prix, cela signifie que le monde a reconnu en quelque sorte nos efforts pour redorer le blason de la Fifa, pour devenir une organisation plus humaine, plus diversifiée et plus ouverte ».Elle s’est également félicité des progrès significatifs accomplis par la Fifa dans le domaine du football féminin, soulignant que les normes de jeu se sont considérablement améliorées, que les joueuses sont mieux préparées physiquement, que les matchs sont plus intenses, et que de plus en plus d’équipes sont compétitives au plus haut niveau. Née au Sénégal, Fatma Samoura est devenue la première africaine, la première musulmane et la première femme à occuper le poste de secrétaire générale de la Fifa en mai 2016. (Source : alome.com)

%

Côte d’Ivoire : Activités des partis politiques- Le président par intérim du Pdci chez Ouattara

Une délégation de la haute hiérarchie du Pdci-Rda a été reçue en audience par le Président Alassane Ouattara. Cette rencontre a eu lieu, hier, au Palais de la Présidence à Abidjan-Plateau. Conduite par son président par intérim, cette délégation était composée du secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué et Kouamé Kra, vice-président et secrétaire exécutif adjoint chargé des relations extérieures. Du côté du Président Ouattara, ses proches collaborateurs, comme Gilbert Kafana Koné et Cissé Bacongo, ont également pris part à la rencontre. « Nous sommes venus vous saluer et vous remercier. Depuis le décès du président Henri Konan Bédié, vous n’avez eu de cesse d’être aux côtés de la famille », a-t-il indiqué, à l’entame de son discours. (Source : Fratmat.info)

Niger : Situation de crise- La France n’est « pas dans une logique de quitter »

Le ministre nigérien de l’Intérieur, le général Mohamed Toumba, estime qu’il y a 3 500 soldats français sur le sol nigérien. Et qu’ils ne sont pas prêts de partir. La France n’est « pas dans une logique de quitter le Niger », a déclaré le 3 octobre le ministre nigérien de l’Intérieur, une semaine après l’annonce par le président français Emmanuel Macron du retrait d’ici la fin de l’année des troupes tricolores du pays. (Source : Jeune Afrique)

Cameroun : Production statistique en Afrique centrale- La Banque mondiale décaisse plus de 175 milliards de F

Dans un communiqué signé le 28 septembre dernier, la Banque mondiale informe qu’elle vient d’approuver un décaissement de 280 millions de dollars (175,2 milliards de F) sous forme de crédits et de dons pour l’amélioration et l’harmonisation des systèmes de données en Afrique centrale. Tout ceci dans le cadre de la deuxième phase du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (Hiswaca). Un projet qui accompagne les pays participants et les organismes régionaux à mettre en place des systèmes statistiques performants et durables. (Source : Cameroun tribune)

Afrique du Sud : Grippe aviaire- 7,5 millions de poulets abattus

Les 7,5 millions de poulets abattus représentent environ 20 à 30 % de l'ensemble du cheptel sud-africain. Confrontée à une grave épizootie de grippe aviaire, l'Afrique du Sud a abattu cette semaine plus de 7 millions de poulets pour tenter de contenir les dizaines de foyers de deux souches distinctes de cette maladie qui menace l'approvisionnement en œufs et en volailles pour les consommateurs. Au moins 205 000 poulets sont morts de la grippe aviaire dans au moins 60 foyers à travers le pays, dont plus de la moitié dans la province de Gauteng, qui comprend la plus grande ville du pays, Johannesburg, et la capitale, Pretoria. (Source : Euronnews)

Congo Brazzaville : Vente aux enchères- Un jet présidentiel en vente à Bordeaux

Un jet privé, appartenant à la présidence du Congo est mis en vente aux enchères le mardi 03 octobre 2023. Selon Rfi, la vente qui fait suite à la longue procédure juridique, procédure qui oblige l’Etat du Congo à payer ses dettes à une compagnie de Btp. Suite au refus des autorités, cet avion et d’autres biens de la présidence du Congo ont donc été saisis. Jusqu’au dernier recours juridique : le 29 juin, l’État congolais a tenté de faire annuler la mise vente en estimant que la présidence du Congo, officiellement propriétaire de l’aéronef, et l’État du Congo sont deux personnes juridiques distinctes. La saisie du Falcon de la présidence en 2020, à Bordeaux, est la conséquence de décisions judiciaires défavorables à l’État du Congo. Depuis, l’avion, construit en 2014 est entretenu, il a été saisi au même moment que des biens immobiliers à Paris. Mise à prix pour cette vente aux enchères, 7 millions d’euros, sa côte sur le marché varie entre 19 et 24 millions d’euros. (Journal de Brazza)

Nigeria : Explosion de pipeline - 18 morts dans l'Etat de Rivers

Au moins 18 personnes ont été tuées et près de 25 autres blessées lors d'une explosion dans une raffinerie illégale de pétrole dans le sud-est du Nigeria. Selon le porte-parole du Corps nigérian de défense et de sécurité civile de l'Etat de Rivers, l'explosion est survenue dimanche en fin de journée dans cette région du delta du Niger, dévastée par des décennies de vandalisme et d'exploitation illégale d'hydrocarbures. Le bilan pourrait s'alourdir car des dizaines de personnes se trouvaient sur le site au moment de l'explosion. Les groupes armés, mais aussi des habitants, siphonnent régulièrement le brut des pipelines appartenant aux grandes compagnies pétrolières qu'ils raffinent ensuite sur des sites illégaux et revendent au marché noir (Source : Euronews)