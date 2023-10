Cote d'Ivoire: Audience - Le président par intérim du Pdci chez Ouattara

Une délégation de la haute hiérarchie du Pdci-Rda a été reçue en audience par le Président Alassane Ouattara. Cette rencontre a eu lieu, hier mercredi 04 au Palais de la Présidence à Abidjan-Plateau. Conduite par son président par intérim, cette délégation était composée du secrétaire exécutif en chef, Maurice Kakou Guikahué et Kouamé Kra, vice-président et secrétaire exécutif adjoint chargé des relations extérieures. Du côté du Président Ouattara, ses proches collaborateurs, comme Gilbert Kafana Koné et Cissé Bacongo, ont également pris part à la rencontre.

« Nous sommes venus vous saluer et vous remercier. Depuis le décès du président Henri Konan Bédié, vous n’avez eu de cesse d’être aux côtés de la famille », a-t-il indiqué, à l’entame de son discours. Rapportent le site fratmat.info.

Face aux hommes de médias, Philippe Cowppli-Bony a salué les liens de fraternité qui existent entre le défunt président et l’actuel chef de l’État ivoirien. « Je suis fier, je suis heureux des liens que vous avez tissés avec le président Henri Konan Bédié. Ces liens vont bien au-delà des relations politiques. Ces liens sont fraternels. Je tiens à vous remercier sincèrement, au nom de la famille. Merci M. le Président », a-t-il souligné.

Évoquant les raisons de cette visite, le président par intérim du Pdci a déclaré qu’il était de son devoir, en tant que de président par intérim, à la suite du rappel à Dieu de Henri Konan Bédié, de présenter les civilités au Chef de l’État. « Je suis désigné par la Pdci-Rda pour assurer l’intérim du président Henri Konan Bédié. C’est un devoir pour moi de venir saluer le Président de la République que vous êtes. Et par la même occasion, vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour soutenir la famille d’Henri Konan Bédié », a déclaré Philippe Cowppli-Bony

Il a émis le vœu de voir la Côte d’Ivoire prospérer dans la paix et l’union de ses fils et filles. « Nous souhaitons qu’avec vous, la Côte d’Ivoire demeure toujours unie, dans la paix et la prospérité », a-t-il souhaité en guise de conclusion.

Henri Konan Bédié, président du Pdci-Rda et ancien Chef d’État (1993-1999), a tiré sa révérence le 1ᵉʳ août dernier. En application des articles 40 et 43 des statuts et règlement intérieur de cette formation politique, le doyen d’âge des vice-présidents Philippe Cowppli-Bony a, alors, été désigné pour assurer l’intérim à la tête de ce parti.