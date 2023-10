Congo-Kinshasa: Kwilu - 120 décès en 7 mois à la suite de la rougeole

Depuis le début de l'année 2023 jusqu'au mois de juillet, la rougeole a déjà fait plus de 120 morts dont plus de 90% chez les enfants de moins de 5 ans dans la province du Kwilu. Cette province a recensé au moins 6 500 cas de rougeole pendant la même période.

Ces statistiques ont été révélées, mardi 3 octobre, par le médecin coordonnateur provincial du Programme élargi de vaccination (PEV) du Kwilu, Dr Steeve Matoma.

Ce dernier précise qu'au moins 16 zones de santé sur les 24 sont touchées.

« Nous comptons 6504 cas de rougeole dont 4551 enfants de moins de 5 ans. Aussi, parmi ces cas, il y a 122 décès dont 108 chez les enfants de moins de 5 ans. Donc vous vous rendez compte que plus de 90% de taux de mortalité ce sont les enfants de moins de 5 ans. La zone de santé qui est la plus touchée c'est celle de Mokala avec 796 cas, suivie de Koshibanda avec 688 et Bulungu avec 668 », a expliqué Dr Steeve Matoma.

Selon lui, la grève des infirmiers constitue un grand blocage pour les activités de riposte prévues contre cette maladie, notamment la campagne de vaccination ainsi que la prise en charge des malades. Il plaide auprès des grévistes pour la suspension momentanée de cette grève afin de vacciner les enfants.

« Depuis le mois d'août jusqu'au mois de septembre, la grève sévit dans notre province et nous n'avons pas toutes les données. Si on avait ces données, nous serions dans plus de 10.000 cas de rougeole au niveau de la province du Kwilu. La campagne de masse qui devrait commencer le 25 du mois passé n'a pas eu lieu, parce que nos collaborateurs sont en grève. Mais nous croyons que nos syndicalistes d'ici, donneront aussi cet intérêt à accepter de pouvoir venir d'abord vacciner nos enfants pour 10 jours et après ils pourront rentrer à la maison pour continuer d'observer la grève », a plaidé Dr Steeve Matoma.