Cote d'Ivoire: Éducation nationale et de l'Alphabétisation- Le rapport des états généraux disponible en ligne

La ministre de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation, Mariatou Koné, a présidé, le mercredi 4 octobre 2023 à Abidjan-Plateau, la cérémonie de mise en ligne du rapport des États généraux de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (Egena), consultable sur www.education.gouv.ci

« La cérémonie qui nous réunit ce jour représente l’un des moments forts de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. Il s’agit de la mise en ligne du rapport de synthèse des assises nationales, inclusives et participatives qui se sont tenues sur notre système éducatif du 19 juillet 2021 au 22 avril 2022. Ce sont au total 42 réformes à réaliser dans les prochaines années pour un coût estimé à 866 milliards de Fcfa dont près de la moitié a été déjà mobilisée et le reste est en cours de mobilisation » , s’est félicitée la ministre. Rapporte le Cicg.

Selon Mariatou Koné, une feuille de route est désormais disponible. « Nous disposons dorénavant d’une boussole qui nous aidera à la construction d’un nouveau pacte social durable en faveur d’une école ivoirienne performante centrée sur la réussite des élèves et l’appropriation des valeurs de la République. J’invite l’ensemble des acteurs de la chaîne éducative à s’inscrire désormais dans la dynamique des changements de comportement qui nous permettra d’atteindre l’objectif de qualité et de mérite dans la transparence et dans l’équité’’.

Après l’adoption des recommandations des Egena par le gouvernement en Conseil des ministres le 3 mai 2023, a expliqué Mariatou Koné, il était de notre devoir de rendre public et accessible à tous, est le fruit du travail collectif : « C’est un devoir et un gage de transparence parce que nous sommes tous unis et engagés sur la base du contrat social, à travailler dans le sens de la formation des ressources humaines de qualité dont l’école devra constituer un excellent vivier »

Dans l’urgence, a rappelé la ministre, certaines mesures issues des Egena avaient commencé à être exécutées, notamment la restauration du texte de dictée, le rétablissement des coefficients par discipline dès le premier cycle.

Le Prof. Valy Sidibé a été le porte-parole des experts qui ont contribué à la mise à disposition de ce rapport dont des copies physiques ont été remis aux différents acteurs du système éducatif présents. L’organisation des Egena s’est imposée comme un impératif pour transformer l’école ivoirienne avec pour objectif de la rendre forte à même de produire des ressources humaines de qualité pour le développement de notre pays.