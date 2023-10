Tunisie: Billet - La diplomatie est aussi économique

La crise du Covid, puis le conflit russo-ukrainien ont créé un monde nouveau où tout a changé. L'économie mondiale est entrée dans une nouvelle ère de restructuration généralisée où la diplomatie économique joue, de plus en plus, un rôle déterminant pour renforcer certaines alliances et réadapter les stratégies. Toutes les économies ont subi et subissent encore les conséquences de ces crises : augmentation des dettes, réduction des exportations et des importations, baisse des investissements...

Les gouvernements ont ainsi appris, durant ces crises, à mieux gérer leurs budgets et leurs stratégies commerciales face aux pénuries et aux nouvelles réalités du marché. La Tunisie mise aujourd'hui sur la diplomatie économique. Lors de sa dernière visite de travail en Russie, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens résidant à l'étranger, Nabil Ammar, et la directrice générale de l'Office national des céréales, ont évoqué, avec les autorités russes, la question brûlante des céréales et la possibilité de livrer cette précieuse matière première à la Tunisie à des prix préférentiels.

Pour sa part, son homologue Sergueï Lavrov est revenu sur la profondeur des relations qui lient la Tunisie à la Russie. « Une longue amitié », a-t-il dit. La Tunisie, déclare le chef de la diplomatie russe, est l'un des principaux partenaires commerciaux de la Russie. De fait, durant les 6 premiers mois de 2023, les échanges commerciaux ont atteint 1,2 milliard de dollars.

%

« C'est un bon indicateur. Nous allons augmenter les achats des produits tunisiens, notamment en matière de textile et d'agriculture, et nous souhaitons aller plus loin pour coopérer dans le tourisme... », a indiqué le ministre russe. A l'évidence, la diplomatie russo-tunisienne se trouve à un carrefour où l'ampleur et la portée du changement appellent les deux gouvernements à développer davantage leur diplomatie économique à l'ère des grands blocs économiques et des ambitions géopolitiques naissantes à travers le monde.

La facilitation des échanges, la promotion des investissements, la culture financière, l'innovation et la transformation numérique sont autant d'éléments essentiels de toute boîte à outils pour une reprise économique qui serait durable, inclusive et responsable, dans un monde dont les contours sont constamment façonnés par l'accélération de l'interconnectivité et la reconfiguration des chaînes de valeur.

Ces outils sont d'une importance capitale pour les décideurs en matière de politique étrangère, car ils ouvrent de nouvelles voies à l'intégration et à la collaboration régionales.