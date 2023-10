Afrique: ODD - L'Afrique doit redoubler d'efforts pour respecter l'échéance 2030 (rapport)

Dakar — Les progrès de l'Afrique dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et des aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine ont été inégaux, avec des différences significatives entre les sous-régions, les pays et les zones rurales et urbaines, indique le dernier rapport du PNUD sur le développement durable en Afrique.

Intitulé "Accélérer la reprise au sortir de la pandémie de la maladie à coronavirus (Covid-19) et la mise en oeuvre intégrale du Programme de développement durable à l'horizon 2030 et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine à tous les niveaux", le rapport préconise de "redoubler d'efforts pour faire en sorte que l'Afrique atteigne les objectifs mondiaux d'ici l'échéance de 2030."

Le continent doit mener "des interventions rapides pour accélérer les progrès des pays sur les principaux ODD et les aspirations, objectifs et buts de l'Agenda 2063", peut-on lire dans le document.

Selon ses auteurs, "le nombre d'objectifs en bonne voie est inférieur à celui des objectifs nécessitant une accélération ou une inversion de tendance."

Le rapport évalue les progrès de l'Afrique dans la mise en oeuvre des cinq principaux ODD : ODD 6 (eau potable et assainissement), ODD 7 (énergie propre et abordable), ODD 9 (innovation, l'industrie et les infrastructures), ODD 11 (villes et les communautés durables) et ODD 17 (les partenariats), en pointant les progrès, les défis et les nombreuses possibilités d'améliorer les perspectives de développement de l'Afrique

%

Parmi les principales conclusions, le rapport souligne une importante disparité entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne l'ODD 6, par exemple, appelant "les pays africains à investir dans les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène et à renforcer les capacités de gestion intégrée des ressources en eau" et à "augmenter le financement des infrastructures et des technologies afin de stimuler la production d'énergie durable en Afrique", pour l'atteinte de l'ODD 7.

Le rapport 2023 sur le développement durable en Afrique est produit par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), la Commission de l'Union africaine (CUA), la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) et la Banque africaine de développement.