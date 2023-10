Angola: L'opération 'Extensão' rapatrie plus de trois mille mineurs étrangers clandestins

Lubango — Plus de trois mille mineurs étrangers clandestins qui travaillaient dans les provinces angolaises de Malanje, Lunda Norte et Lunda Sul ont été expatriés, de mars à juin de cette année, dans le cadre de la première phase de la "Micro Opération Extension" réalisée par les autorités angolaises.

Les données ont été révélées ce mercredi, à Lubango, par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Pereira Furtado.

Selon le responsable, qui présentait les résultats de la première phase, en marge de la réunion de révision de la dernière étape, 57 dragues industrielles ayant une capacité d'extraction supérieure aux mines de production conventionnelles ont également été démantelées.

Dans la deuxième étape, l'opération a été menée dans les provinces de Huambo, Bié et Cuanza Sul et dans la troisième à Huíla, Namibe, Cunene et Cuando Cubango.

Le responsable a jugé les résultats satisfaisants pour le pays, précisant qu'une fois terminés, il y aurait une réunion générale de révision.

"Nous avons vu que les étrangers exercent des activités minières dans le pays et n'investissent pas dans le secteur social, mais ils acquièrent de grandes propriétés dans leurs pays et l'Angola perd beaucoup avec cette action illicite d'exploration de diamants", a-t-il poursuivi. .

%

Pour le ministre, le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz doit créer des mécanismes de réorganisation du secteur informel, notamment des coopératives d'extraction de diamants et le contrôle de cette production.

Selon Francisco Pereira Furtado, pour arrêter la vague de mineurs illégaux, il est nécessaire d'avoir un plus grand contrôle du territoire, de la part des administrations municipales et des gouvernements provinciaux et des organismes de sécurité nationale et de défense, dans le contrôle efficace des terres, de la mer et des frontières fluviales.

L'Opération Extension vise également à mieux contrôler et surveiller les forêts et les zones de conservation de l'environnement et de la biodiversité.

L'évaluation de la troisième étape de cette opération a également servi à analyser la stabilité des frontières dans la région sud et le niveau de dégradation environnementale causée par l'exploitation minière en Angola.

Dans le cadre du renforcement des mécanismes d'immigration illégale et de trafic minier illicite en Angola, le Chef de l'État a créé, par Décret présidentiel 298/17 du 27 novembre, la Commission interministérielle pour diriger le processus de stabilisation des zones minières et en même temps permettre le contrôle des frontières nationales terrestres, maritimes et fluviales.