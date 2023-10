Angola: Huambo reste déterminé dans le développement - Lotti Nolika

Huambo (Angola) — LA gouverneur de Huambo, Lotti Nolika, a affirmé ce mercredi que malgré la situation actuelle du pays, la province est complètement calme et déterminée à suivre les voies du développement économique et social.

La gouverneur, qui intervenait à la réunion générale de présentation de l'Université José Eduardo dos Santos (UJES), dans le cadre de la visite de la vice-présidente de la République, Esperança Costa, a souligné la fermeté du gouvernorat local de servir et travailler pour le développement socio-économique et la résolution des problèmes de la population.

Lotti Nolika a dit que les actions du Plan Intégré d'Intervention dans les Municipalités (PIIM) sont également en cours, bien qu'avec quelques difficultés, mais avec un niveau d'exécution de 78 pour cent.

Quoi qu'il en soit, a-t-elle ajouté, la province dispose actuellement de certaines infrastructures en phase de finition, avec un accent sur les centres de formation des journalistes (CEFJOR) et de formation technologique (CINFOTEC).

À cet égard, la gouverneur a exprimé l'intention de Huambo de postuler pour que la province devienne un centre de formation professionnelle, au moment où sont également en cours les travaux du Centre Culturel, interrompus depuis longtemps, mais avec la stratégie de l'Exécutif, il a été possible de les reprendre.

Lotti Nolika a signalé que presque tous les hôpitaux ont des problèmes d'ambulance, tandis que dans le domaine de l'éducation, la province souffre d'un manque d'enseignants et d'infrastructures.

Il a mentionné que l'une des plus grandes préoccupations concerne la source du fleuve Cunene, dans le contexte de l'exploration minière, car certains hommes d'affaires n'ont pas épargné des lieux de cette nature, constituant un très grand danger, y compris le projet de l'Exécutif angolais, en l'occurrence, le Cafu, dans la province du même nom.

Face à la situation, la gouverneur a demandé la surveillance de la vice-présidente, afin que les sociétés d'exploration, bien qu'accréditées, soient attentives à voir où elles peuvent exploiter les minerais.

Concernant la visite de la vice-présidente, la gouvernante a dit croire aux bonnes perspectives d'amélioration des institutions d'enseignement supérieur dans la province de Huambo.

Selon le programme, la vice-présidente de la République prévoit des visites au Centre d'écologie tropicale et de changement climatique (CETAC) et aux établissements d'enseignement supérieur, en mettant l'accent sur les facultés de médecine vétérinaire, d'économie et de droit.

Esperança da Costa vérifiera également les conditions de fonctionnement de l'hôpital municipal de Huambo, situé dans le secteur de Cambiote, et du Centre de formation professionnelle du Chemin de fer de Benguela (CFB).

Il comprend également une présentation de l'état d'avancement d'aménagement routier et de la circulation dans la province, une visite à la Foire des Filles et Femmes et une rencontre avec la classe académique.

Durant son séjour, la Vice-présidente de la République se rendra dans la municipalité de Cachiungo, où elle visitera des points stratégiques d'intérêt social et économique et tiendra une réunion avec les femmes rurales.

Avec une extension territoriale de 35 mille 771 kilomètres carrés et une densité de population supérieure à deux millions 700 mille habitants, répartis en 11 municipalités, 37 communes et trois mille 387 villages, la province de Huambo est située dans la région du Plateau Central du pays. .