Afrique: La Première Dame de Côte d'Ivoire exprime sa sincère reconnaissance à SM le Roi pour Sa vision humaniste et Sa solidarité envers les enfants d'Afrique

Abidjan — La Première Dame de Côte d'Ivoire, Présidente de la Fondation Children of Africa, Mme Dominique Ouattara, a exprimé sa sincère reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour Sa vision humaniste et la solidarité dont le Souverain fait preuve envers les enfants d'Afrique.

"Je vous prie de transmettre notre sincère reconnaissance à SM le Roi Mohammed VI pour Sa vision humaniste et la solidarité dont Il fait preuve envers les enfants d'Afrique", a lancé Mme Ouattara à l'adresse de SAR la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae, à l'occasion du lancement, mercredi à l'hôpital Mère et Enfant à Abidjan, de la deuxième phase de l'opération "Unis, on s'entend mieux", qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés.

La présidente de la Fondation Children of Africa, qui a co-présidé avec Son Altesse Royale, la cérémonie de lancement de cette 2ème phase, a également exprimé sa gratitude à SM le Roi pour "Son importante contribution à la construction de cet hôpital qui rend d'énormes services à notre population".

Mme Ouattara a indiqué que plus d'une vingtaine d'implants cochléaires ont été offerts par la Fondation Lalla Asmae, afin d'en faire bénéficier des enfants venus de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Kenya, du Niger, du Mali et du Togo, ajoutant que cette nouvelle collaboration entre les deux Fondations "témoigne de notre engagement commun en faveur d'une meilleure santé de nos enfants".

Outre ces implants, a-t-elle précisé, la Fondation Lalla Asmae a fait don à l'hôpital Mère et Enfant de Bingerville, d'un microscope chirurgical ORL et d'un micromoteur, précisant que ces équipements de pointe ont permis de réaliser des interventions chirurgicales minutieuses entamées par l'équipe de médecins marocains et ivoiriens depuis le 02 octobre.

Mme Ouattara a tenu à préciser que les jeunes patients opérés sont pris en charge gracieusement par la Fondation Children of Africa durant tout leur séjour hospitalier.

Elle a souligné que la Fondation Lalla Asmae s'engage également à partager des connaissances et une expertise, en transférant des techniques chirurgicales innovantes entre les professionnels de la santé marocains et ivoiriens, resserrant ainsi les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.

La Première Dame de Côte d'Ivoire a, par ailleurs, présenté ses condoléances les plus attristées au Royaume du Maroc, suite au séisme qui a récemment touché le pays.