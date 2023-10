Afrique: Le Maroc et la Côte d'Ivoire, un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse (Ait Taleb)

Abidjan — Le Maroc et la Côte d'Ivoire représentent un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse, a souligné, mercredi à Abidjan, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb.

"Liés depuis 1962 par des relations diplomatiques solides et sereines basées sur la confiance, le respect et une entraide mutuelle, le Maroc et la Côte d'Ivoire représentent un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse", a-t-il dit à l'occasion du lancement par SAR la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae, et Mme Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire, Présidente de la Fondation Children of Africa, de la 2ème phase de l'opération "Unis, on s'entend mieux".

Le ministre a également relevé que la coopération solide entre le Maroc et la Côte d'Ivoire s'inscrit dans la durabilité, à la faveur d'une vision commune de SM le Roi Mohammed VI et du président Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être des deux pays.

"La coopération dans le domaine de la santé ne fait pas exception, l'appui aux pays africains étant considéré depuis toujours comme un axe fondamental et un choix principal dans les stratégies du ministère de la Santé et de la Protection sociale, confirmant ainsi la volonté pour le renforcement de cette coopération", a-t-il poursuivi.

M. Ait Taleb a en outre affirmé que le ministère, sous l'égide de la Fondation Lalla Asmae, est prêt plus que jamais à consolider et à renforcer cette coopération dans le domaine de la santé et à partager son expérience, particulièrement le dépistage néonatal de la surdité qui reste un outil essentiel pour la détection précoce de cette pathologie.

Ce dépistage précoce est à même de contribuer à améliorer le développement social et scolaire des enfants, à réduire les coûts pour leurs soins de santé et à offrir aux parents une tranquillité d'esprit, a-t-il précisé.

Aujourd'hui, et tourné vers un avenir marqué par la refonte du système de soins sous la vision éclairée de SM le Roi, le ministère de la Santé et de la protection sociale s'engage à travailler main dans la main avec les partenaires concernés.

Pour sa part, le ministre ivoirien de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a mis en exergue les efforts louables déployés par SAR la Princesse Lalla Asmae pour venir en aide aux enfants malentendants.

"L'événement d'aujourd'hui aura un impact majeur sur l'amélioration de la santé des enfants et des adolescents, en favorisant leur scolarisation, socialisation et épanouissement", s'est-il réjoui, ajoutant que cette importante initiative vient consolider une coopération Sud-Sud fructueuse.

A l'issue de ce programme, "nous sommes convaincus que grâce aux actions qui vont être menées, un partenariat solide va être tissé dans ce domaine", a-t-il souligné, notant que ce partenariat se veut une grande motivation pour le ministère de la Santé dans sa quête d'améliorer la qualité de ses services et prestations.