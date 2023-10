Afrique: La Première Dame de Côte d'Ivoire offre un déjeuner en l'honneur de SAR la Princesse Lalla Asmae

Abidjan — La Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a offert, mercredi à Abidjan, un déjeuner en l'honneur de SAR la Princesse Lalla Asmae, Présidente de la Fondation Lalla Asmae.

Ont pris part à ce déjeuner, les membres de la délégation qui accompagne SAR la Princesse Lalla Asmae, composée notamment de M. Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la Protection sociale, Mme Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, M. Karim Essakalli, coordinateur de la Fondation Lalla Asmae et M. Abdelmalek Kettani, ambassadeur de SM le Roi en Côte d'Ivoire.

Ont aussi été conviés à ce déjeuner, Mme Kandia Kamissoko Camara, ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora de Côte d'Ivoire, Mme Mariatou Kone, ministre de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation, M. Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Mme Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, M. Idrissa Traoré, Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Maroc, ainsi que plusieurs autres personnalités.

SAR la Princesse Lalla Asmae et Mme Dominique Ouattara, Présidente de la Fondation Children of Africa, avaient auparavant présidé, à l'hôpital Mère et Enfant d'Abidjan, la cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'opération "Unis, on s'entend mieux", qui vise à redonner l'ouïe à des enfants africains défavorisés.