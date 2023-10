Afrique: Le trio Maroc-Portugal-Espagne va organiser la coupe du monde 2030 (FIFA)

Dakar — Le Conseil de la FIFA a retenu à l'unanimité la candidature commune du Maroc, du Portugal et de l'Espagne pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, a appris l'APS.

« Le Conseil de la FIFA a également convenu à l'unanimité que la seule candidature à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 serait la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l'Espagne », a annoncé le président de la FIFA dans un communiqué rendu public, mercredi.

Ces trois équipes sont automatiquement qualifiées pour cette édition de 2030.

»Cette décision du Conseil de la FIFA salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le concert des grandes nations », lit-on dans un communiqué du Cabinet Royal du Maroc reçu à l'APS.

Selon la même source, le Roi Mohamed VI félicite l'Espagne, et le Portugal, tout en réitérant »l'engagement du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes ».

Le Conseil de la FIFA a en outre convenu à l'unanimité d'organiser une cérémonie de célébration du centenaire de la coupe du monde à Montevideo, la capitale de l'Uruguay où s'était tenu la première édition en 1930.

« Dans un monde divisé, la FIFA et le football s'unissent », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

»Le Conseil de la FIFA a décidé à l'unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du monde de la FIFA, dont la première édition s'est déroulée en Uruguay en 1930. En conséquence, une célébration aura lieu en Amérique du Sud et trois pays d'Amérique du Sud - l'Uruguay, l'Argentine et le Paraguay organiseront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030", a dit Infantino.

Selon lui, "le premier de ces trois matchs se jouera dans le mythique Estádio Centenário de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde de la FIFA".

A propos de la coupe du monde 2030, Infantino a déclaré: »Deux continents - l'Afrique et l'Europe - unis non seulement dans une célébration du football, mais aussi en assurant une cohésion sociale et culturelle unique. Quel beau message de paix, de tolérance et d'inclusion ».

Il estime que la Coupe du monde 2030 aura "une empreinte mondiale unique" puis qu'elle réunira trois continents (Afrique, Europe et Amérique du Sud) et six pays (Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay) qui vont "accueillir et unir le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu".