Algérie: Algérie / UE - Arkab co-préside jeudi à Bruxelles la 5e réunion de haut niveau du dialogue énergétique

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab effectue une visite de travail dans la capitale belge, Bruxelles, le 4 et 5 octobre dans le cadre de la tenue de la 5ème réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union Européenne (UE), prévue jeudi, indique mercredi, un communiqué du ministère.

La 5ème réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'UE sera co-présidée le 5 octobre par M. Akab et la Commissaire européenne à l'Energie, Mme Kadri Simson, précise la même source.

La réunion permettra de "passer en revue les sujets d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie, d'évaluer les résultats des activités de partenariat depuis la dernière réunion tenue à Alger le 10 octobre 2022", souligne le document.

Elle permettra également de "discuter des perspectives de coopération notamment, dans les domaines de la fourniture du gaz naturel, l'interconnexion électrique, les énergies renouvelables l'hydrogène et l'efficacité énergétique".

La réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'UE s'inscrit dans le cadre de "la mise en oeuvre du mémorandum d'entente (MoU) sur le partenariat stratégiques entre l'Algérie et l'UE dans le domaine de l'énergie, signé à Alger en 2013", souligne-t-on encore, relevant que le mémorandum d'entente vise à "développer et renforcer les relations énergétiques tout en respectant des intérêts des deux parties".