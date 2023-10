Algérie: Le 15e Fibda s'ouvre à Alger

ALGER — La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a inauguré mercredi à Alger le 15e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), qui se poursuit jusqu'au 8 octobre à l'esplanade Riad El Feth avec la participation de créateurs d'une dizaine de pays.

Faisant le tour des stands des exposants à cette édition, la ministre a salué la participation "active" de plusieurs pays leaders dans le 9e art comme le Japon, le Canada, les Etats-Unis et l'Italie, précisant que le Fibda demeure "l'un des rendez-vous de la bande dessinée, les plus importants en Afrique".

"Le Fibda, a-t-elle souligné, constitue une "opportunité pour les amateurs et professionnels du 9e art" qui auront à assister aux ateliers, rencontres et activités dédiées à cet art.

Réitérant le soutien de l'Etat à la culture et à la création, la ministre a indiqué que la bande dessinée "revêt une valeur éducative" et permet de poser des réflexions et idées créatives, a-t-elle mentionné dans son allocution d'ouverture.

La cérémonie d'ouverture a été également marquée par un hommage au caricaturiste et bédéiste algérien disparu, Nadjib Berber, à travers la projection d'un documentaire qui recueille les témoignages de ses compagnons de route parmi les bédéistes de sa génération comme Mahfoud Aider, Slim et Ahmed Haroun.

Placée sous le slogan "L'édition des jeunes", le 15e Fibda accueille plus de 80 auteurs et éditeurs de plusieurs pays avec à l'honneur, le personnage iconique et historique du conte algérien "M'quidech".

En plus de l'Algérie, représentée par plusieurs auteurs notamment Mahfoud Aider, Benyoucef Abbas Kebir et Ahmed Haroun, le créateur du personnage de "M'quidech" et cofondateur avec d'autres bédéistes illustres de la revue éponyme.

Cette édition accueille des bédéistes et illustrateurs des Etats-Unis, du Japon, du Canada, d'Italie, de France et du Congo.

Les visiteurs auront ainsi l'opportunité de découvrir les créations de bédéistes algériens et étrangers sur la BD, comics et le manga japonais à travers des expositions et ateliers encadrés par des professionnels.

Le programme prévoit aussi une série de conférences sur la bande dessinée animées par des professionnels du 9e art qui auront à partager leurs expériences avec le public.

L'écrivain Yasmina Khadra animera une rencontre sur l'adaptation de roman en bande dessinée avec la présentation de romans graphiques adaptées de ses oeuvres littéraires.

Le scénariste et réalisateur de films d'animation japonais Sunao Katabuchi animera une conférence sur le cinéma d'animation, alors que le scénariste et adaptateur de mangas canadien, Frédéric Antoine, présentera un état des lieux de la BD dans son pays.

L'Américaine Alitha Martinez, dessinatrice du super-héros "Black Panther", animera avec ses compatriotes Shawn Martinbrough et Sara Gomez Wooley, illustratrice et romancière graphique, une rencontre dédiée à la bande dessinée américaine, "comics".

Le public pourra également rencontrer le scénariste de BD français qui présentera "Bourdieu: une enquête algérienne", une BD documentaire sur le sociologue français Pierre Bourdieu qui a passé plusieurs années en Algérie où il avait mené des recherches et enseigné à l'université d'Alger.

Le 15e Fibda est ouvert tous les jours au public jusqu'au 8 octobre avec un accès payant fixé à 400 DA pour les adultes et à 200 DA pour les enfants.