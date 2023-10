Congo-Brazzaville: Projet d'accélération du développement communautaire - Les axes prioritaires identifiés

Réunis les 2 et 3 octobre à Brazzaville, les présidents des Conseils départementaux et municipaux ainsi que les autres élus locaux ont, entre autres, identifié les grands axes du Projet d'accélération du développement communautaire afin d'esquisser une feuille de route favorisant sa mise en œuvre.

La rencontre des autorités des collectivités locales sur l'initiation du Projet d'accélération du développement communautaire (PADC) pour les ODD a été organisée par le ministère délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). Les participants venus des douze départements du pays ont suivi des exposés portant sur le « Contexte de la décentralisation et du développement local en République du Congo » ; « l'introduction aux approches nouvelles et les outils de la planification locale et de développement communautaire centrées sur l'accélération des ODD de type PUDC, cas du Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145 T) de la République démocratique du Congo. »

Ils ont été également édifiés sur l'expérience sénégalaise en matière de développement des collectivités locales ; les défis et opportunités du développement local pour l'atteinte des ODD en milieu rural. Développée par l'expert du ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Fortuné Mouenet Souengué, cette communication a été basée sur les défis à relever, les opportunités à saisir pour atteindre les ODD dans les collectivités locales. En effet, ces défis concernent la planification, les ressources humaines et matérielles, les finances locales, l'exploration de nouvelles sources de financement.

« A l'issue de ces communications, des échanges ont porté sur les grands axes d'un projet d'accélération des ODD par le développement communautaire en République du Congo, afin d'esquisser une feuille de route favorisant la mise en oeuvre dudit projet. Lors de ces échanges, chaque président du Conseil départemental ou municipal a exposé sur les axes prioritaires de son département devant être inscrits dans le PADC », précisé le rapport de synthèse des travaux.

Le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, Juste Désiré Mondelé, a rappelé que les participants ont été édifiés sur les défis et opportunités de développement des communautés rurales ainsi que les approches nouvelles et outils de la planification locale et développement communautaire centrés sur l'accélération des ODD. Il s'est, par ailleurs, réjoui des expériences en la matière partagées par l'ambassadeur du Sénégal au Congo et par l'expert venu de la RDC. L'enjeu de l'approche ambitionne la réduction des inégalités sociales en corrigeant les disparités locales d'accès aux services de base.

« Je suis convaincu que l'implémentation du PADC va sans nul doute impulser une dynamique de croissance endogène, intégrée et soutenue pour réduire les inégalités d'accès aux services sociaux de base entre les centres urbains et les zones rurales. Toutefois, rien n'est gagné à l'avance car certains défis à relever demeurent d'actualité dont, entre autres, l'élaboration des plans de développement local et l'accès au financement. J'invite les collectivités locales à s'approprier les nouveaux instruments de développement communautaire mis à leur disposition pour l'atteinte des objectifs visés », a exhorté Juste Désiré Mondelé.