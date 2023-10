Congo-Brazzaville: BM - Plaidoyer pour le respect du calendrier de l'appui budgétaire

L'appui budgétaire de la Banque mondiale (BM) en République du Congo et l'évolution de son portefeuille dans le pays ont dominé, le 3 octobre, à Brazzaville, la séance de travail entre le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, et une délégation de cette institution de Bretton Woods, conduite par sa représentante nationale, Louise Pierrette Mvono.

Selon la représentante de la BM, l'appui budgétaire que son institution offre actuellement à la République du Congo nécessite l'adoption d'un certain nombre de réformes ayant un impact sur le cadre législatif du pays. « Nous sommes venus pour faire un plaidoyer afin que l'Assemblée nationale diligente la revue de ces textes juridiques de manière à ce que nous respections le calendrier de l'appui budgétaire sur lequel nous nous sommes entendus. Le but est de faciliter le travail des équipes techniques des ministères sectoriels commises à la tâche », a expliqué Louise Pierrette Mvono à la presse.

Les deux parties ont également parlé de l'évolution du portefeuille de la BM dans le cadre du partenariat qui lie cette institution à la République du Congo. « La BM est une banque qui finance les projets de développement, mais également une banque des connaissances qui se nourrit d'une vaste expérience que nous avons de par le monde entier et des évidences que l'institution a pu développer sur ce qui marche et ce qui marche le moins bien pour réduire la pauvreté », a-t-elle poursuivi.

%

S'agissant des financements de la BM aux projets de développement au Congo, Louise Pierrette Mvono pense qu'il n'y a aucun problème. Elle a rassuré que tous les engagements sont respectés d'autant plus que les deux parties y travaillent en s'assurant que les projets de développement financés sont mis en œuvre de manière à atteindre les populations cibles.

En effet, l'appui au Congo de la BM s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement (PND) 2022-2026. Le portefeuille de cette institution au Congo est actuellement de près de 880 millions de dollars couvrant la large panoplie des priorités des secteurs du PND. A titre d'exemple, Louise Pierrette Mvono a cité le programme de 100 millions de dollars qui appuie l'accélération de la transformation numérique en République du Congo, qui est un des piliers fondamentaux du PND.

Isidore Mvouba et la délégation de la Banque mondiale ont, par ailleurs, souligné la nécessité des financements des Etats concernant la gestion climatique.

« Nous avons également parlé de l'opportunité que peut offrir la BM aux députés sur des questions de développement d'actualités. Nous avons par exemple parlé de la question de la gestion des écosystèmes et de la nécessité de nous assurer que les députés qui représentent le peuple comprennent les enjeux de ces questions. Le but étant de leur permettre de poser des questions précises et pointues quand on présente les actions et les interventions visant à changer réellement la vie des populations les plus touchées par les changements climatiques », a-t-elle conclu.