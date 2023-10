Congo-Brazzaville: Santé - Evaluation de la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international

Les experts congolais et étrangers en santé se réunissent, du 1er au 6 octobre, à Brazzaville pour évaluer la capacité principale du Règlement sanitaire international (RSI) afin de prévenir la propagation des maladies et réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques des pathologies.

L'atelier d'évaluation conjointe externe des capacités principales du RSI est organisé par la direction générale des soins et des services de santé, avec l'appui financier du Projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale (Redisse, 2005), quatrième phase.

La rencontre permet aux experts dans la mise en œuvre du RSI d'approfondir leurs réflexions et échanger les expériences sur le RSI, l'outil élaboré par l'Organisation mondiale de la santé qui comporte dix-neuf domaines techniques fondées sur l'approche « Une seule santé ».

Le directeur PhD en épidémiologie, santé publique et recherche, le Dr Jean -Médard Kankou, a indiqué que le Congo a la charge de plusieurs pays au monde de mettre en œuvre le RSI pour renforcer les capacités nationales de prévention et de riposte des épidémies et autres urgences.

« Dans la mise en œuvre de ce RSI, il y a des exigences qui demandent à chaque partie de s'auto-évaluer, avant que les autres pays viennent l'évaluer », a-t-il indiqué, ajoutant « qu'au cas où les faiblesses seront constatées, elles feront l'objet d'un plan opérationnel en vue d'une prise en charge ».

Il a émis le souhait aux autorités de mobiliser les ressources financières pour la mise en œuvre du RSI.

Le Règlement sanitaire intérieur (RSI, 2005) est un instrument international de coopération dans le domaine de la santé adoptée par les Etats membres de l'OMS.

Le Projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies en Afrique centrale (Redisse, 2005) est financé par la Banque mondiale pour un montant de quinze millions de dollars USD (crédit) pour renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales, en matière de surveillance des maladies.

L'objectif est de renforcer les capacités intersectorielles nationales et régionales en matière de surveillance collaborative des maladies et de se préparer aux épidémies dans la région de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale ainsi que d'apporter une réponse immédiate et efficace aux crises ou situations d'urgence éligibles.