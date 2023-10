Algérie: 50e anniversaire de la Guerre d'Octobre 1973 - Le rôle pionnier de l'ANP dans les guerres israélo-arabes mis en exergue

ALGER — Des participants à une Conférence sur "la participation de l'Armée nationale populaire (ANP) aux guerres israélo-arabes, en hommage aux martyrs de la cause", organisée mercredi à Alger, à l'occasion du 50e anniversaire de la Guerre d'Octobre 1973, ont mis en relief les exploits et le rôle de premier plan de l'ANP dans les guerres arabes contre l'entité sioniste.

Cette conférence a été organisée par l'Association Mechaal El Chahid et le quotidien El Moudjahid, en coordination avec le Club culturel du moudjahid, sous la supervision de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), en présence de personnalités nationales, de représentants du Parlement, de moudjahidine, d'historiens et de représentants de la société civile.

A cette occasion, le directeur général (DG) de l'Institut national des études stratégiques globales (INESG), Abdelaziz Medjahed qui figurait parmi ceux qui ont pris part à la Guerre de 1973, a affirmé que "l'ANP était déterminée à jouer un rôle de premier plan, de même que le défunt Président Houari Boumediene considérait la cause comme celle d'une Nation et comme une réponse à la volonté du peuple, notamment les jeunes qui avaient affiché leur disposition à participer à la guerre".

"L'Algérie a mobilisé tous les moyens afin de jouer pleinement son rôle notamment dans ses aspects militaire et économique, et contribué activement à vaincre l'ennemi", a-t-il dit, dénonçant, dans le même contexte, "la marginalisation et le black-out médiatiques qu'elle a subie dans une tentative de dissimuler les faits et de déformer l'Histoire".

%

Pour sa part, le professeur et expert en question sécuritaires, Ahmed Adimi a affirmé que "l'Algérie n'a eu de cesse de soutenir ses frères en faveur des causes justes, une position en accord avec ses principes ancrés et valeurs révolutionnaires, raison pour laquelle elle a soutenu l'armée arabe dans les guerres de 1967 et 1973 contre les forces d'occupation sioniste".

Dans ce cadre, il a mis en exergue le rôle des forces algériennes, évoqué notamment dans des témoignages vivants et les mémoires de certaines personnalités, munies de moyens logistiques et d'armes, afin d'alléger le fardeau sur l'Egypte", compte tenu de "l'expérience de notre armée forte de jeunes cadres, qui ont contribué à réaliser de grands exploits".

M.Adimi a également évoqué les principales décisions prises à l'époque par l'Algérie pour dénoncer les agressions sionistes, notamment l'embargo sur l'exportation du pétrole vers les pays soutenant l'entité sioniste.

A cette occasion, des témoignages de participants aux guerres israélo-arabes ont été partagés, à l'instar de Abdelkrim Kassasni et de Amar Zerafi.