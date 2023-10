Algérie: Education - Garantir l'équité et la dignité à l'enseignant parmi les priorités de l'Etat algérien

ALGER — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé, mercredi à Alger, que garantir l'équité et la dignité à l'enseignant s'inscrit au coeur des priorités de l'Etat algérien dans l'Algérie nouvelle.

Lors d'une cérémonie à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, qui s'est déroulée en présence du conseiller du président de la République, chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, Noureddine Ghouali, des membres du gouvernement et des cadres de l'Etat, M. Belaabed a salué "les décisions courageuses et importantes prises à maintes occasions par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont la titularisation des enseignants contractuels du secteur de l'éducation".

Il s'agit également "de l'amélioration de la situation socioprofessionnelle des personnels du secteur et la révision du statut particulier de l'enseignant, en application des engagements du président de la République dans le cadre de la réforme du système éducatif", en sus de la révision des salaires des enseignants au début de l'année 2023.

"Le caractère social de l'Etat algérien n'est pas un simple slogan et la valorisation des salaires et l'amélioration du pouvoir d'achat ne sont pas de simples promesses, d'autant que le président de la République a concrétisé sur le terrain son 29e engagement à travers la garantie d'un revenu décent au citoyen", a-t-il dit.

Le ministre a rappelé "les augmentations des salaires appliquées en 4 fois sur 24 mois, en sus de la cinquième augmentation en 2023, soit un taux de 47 % d'augmentation".

Il a précisé que "le soutien ne se limite pas à l'aspect matériel mais a également concerné la situation sociale de l'enseignant pour le protéger contre toute forme d'atteinte, à la faveur de l'instruction du président de la République de durcir les sanctions contre les agresseurs des enseignants".

La rentrée scolaire 2023/2024 a vu "plusieurs nouveautés" à l'instar de l'introduction des activités pédagogiques relatives à la prévention des accidents de la circulation, la remédiation pédagogique pour les élèves de la première année du cycle moyen, ainsi que la modification des mécanisme d'orientation vers la filière mathématiques au cycle secondaire", a souligné M. Belaabed.

Le ministre a rappelé, dans ce sillage, le recrutement des enseignants de l'éducation physique et sportive au cycle primaire et des accompagnateurs pour les enfants atteint du spectre d'autisme, outre la prise en charge des élèves au niveau des pôles urbains et les nouvelles agglomérations, valorisant les pas importants franchis en matière de numérisation pour ne citer que les systèmes de gestion des absences et de notification des parents.

M.Belaabed a fait état, dans ce cadre, de préparatifs en cours pour le lancement de deux nouveaux projets, à savoir la bibliothèque numérique parlante et le livre numérique interactif d'anglais destiné aux élèves de la troisième année primaire.

Il a également mis l'accent sur la nécessité de poursuivre les efforts de numérisation du secteur à tous les niveaux, d'asseoir une école de qualité à travers la maitrise des critères scientifiques, notamment l'intelligence artificielle.

Affichant la disposition de son département ministériel à collaborer en permanence avec les partenaires sociaux, le ministre a assuré que "le projet de loi relatif aux statuts particuliers des fonctionnaires relevant des corps particuliers du secteur de l'éducation nationale aura, dès sa promulgation, un impact positif sur le personnel du secteur, notamment les enseignants "au vu des nouvelles dispositions qu'il prévoit en leur faveur".

A l'occasion de leur journée mondiale, le ministre a appelé l'ensemble des enseignants à appuyer les efforts des pouvoirs publics qui "n'ont eu de cesse d'apporter leur soutien en vue de consolider la place de l'enseignant et de relever le niveau du système éducatif".