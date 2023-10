Sierra Leone: Combattre la violence sexiste et les mariages précoces

interview

- Conversation avec la Première Dame de Sierra Leone, Fatima Maada Bio

Lors de l'Assemblée générale des Nations Unies qui vient de s'achever (UNGA78), Mme Fatima Maada Bio, la première dame de Sierra Leone, s'est activement engagée dans une série d'événements visant à promouvoir l'égalité des sexes. Sa participation s'inscrit dans le prolongement de ses efforts pour faire progresser les droits des femmes et lutter contre le viol et le mariage des enfants dans son pays d'origine. Lors d'un entretien avec Jocelyn Sambira d'Afrique Renouveau, Mme Bio a abordé ces questions et bien d'autres. En voici des extraits :

Vous avez participé par le passé à de nombreux événements de l'Assemblée générale des Nations unies. Comment décririez-vous votre expérience cette année ?

Lorsque j'ai assisté pour la première fois à l'AGNU en 2018, je suis venue principalement pour me présenter et faire connaître le travail que j'avais l'intention d'entreprendre. Je voulais recueillir le plus de soutien possible car, lorsqu'il s'agit de questions de genre, la collaboration au-delà de son propre pays est cruciale.Aujourd'hui, cinq ans plus tard, je pense avoir noué des partenariats fiables. J'ai des personnes qui sont réceptives à mon plaidoyer et à ce que j'ai défendu. Je pense que cette validation a été importante pour moi - je n'ai plus besoin de me présenter.

Qu'est-ce qui nourrit votre passion pour la lutte contre la violence sexiste ?

On ne peut pas parler d'égalité des sexes et de violence sexiste dans la même phrase. De même, nous ne pouvons pas parler d'enfants et de violence avec le même souffle. C'est ce qui a nourri ma passion, ainsi que mon expérience personnelle d'avoir été violée et de savoir ce que l'on ressent. C'est pourquoi je me suis sentie obligée de rompre le silence. De nombreuses femmes et jeunes filles se taisent, non pas parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles pensent que personne d'autre n'entendra leur voix.

De nombreuses femmes et jeunes filles se taisent ... parce qu'elles pensent que personne d'autre n'entendra leur voix.

Percevez-vous un changement d'attitude à l'égard de l'égalité entre les hommes et les femmes ?

Plus de gens nous écoutent maintenant, et plus d'hommes commencent à comprendre notre situation. En Sierra Leone, notre état d'esprit est passé de l'acceptation du statu quo à la déclaration suivante : "Non, nous interdisons que cela continue dans notre pays." De nombreuses femmes qui ont travaillé dans ce domaine sont désormais convaincues que nous pouvons mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des jeunes filles et à toutes les formes d'abus dont elles sont victimes.

Quelles leçons pouvez-vous partager avec d'autres pays ? Par exemple, comment pouvons-nous protéger les femmes pendant les conflits ?

Avant tout, il faut parler ! Le silence n'a jamais résolu nos problèmes. Votre dignité a déjà été violée, elle vous a été enlevée. Dites-vous et dites aux autres : "Je veux que les gens sachent". Je suis fermement convaincue que le fait d'utiliser votre voix trouve un écho auprès d'autres victimes, et que cela permet de construire progressivement une communauté de force.Ainsi, pour tous ceux qui oeuvrent en faveur de l'égalité des sexes et de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, je vous invite à utiliser votre voix et à crier aussi fort que vous le pouvez.

Certaines femmes qui s'expriment se heurtent à des réactions négatives. Comment y faire face ?

Lorsque vous combattez le mal, vous devez vous attendre à ce que le mal riposte. Personnellement, je me prépare en ignorant tout ce qui se dit sur moi. Ce combat est bien plus important que cela ; il concerne de nombreuses personnes, dont moi. Ceux qui s'en prennent aux femmes veulent généralement les réduire au silence parce qu'ils craignent que les femmes aient leur mot à dire à la table des décisions.

Comment défendez-vous la tolérance zéro à l'égard de l'exploitation et des abus sexuels concernant les enfants ?

Je suis impliquée dans cette cause depuis mon adolescence. Aujourd'hui, je dispose d'une tribune en tant que Première Dame de Sierra Leone. J'ai lancé la campagne "Hands Off Our Girls", qui vise à protéger les filles du viol et du mariage précoce.Selon moi, le mariage précoce est une forme de viol légalisé, car il se produit souvent sans le consentement des filles concernées mais, malheureusement, avec celui de leurs parents. Pour s'attaquer à des problèmes tels que le VIH/SIDA, la mortalité infantile, la traite des êtres humains et la fistule, nous devons également nous attaquer au viol et au mariage précoce.

Dans le monde d'aujourd'hui, il faut oser rêver et avoir un but. Quelles que soient les circonstances, si vous avez un rêve, vous avez un but. Concentrez-vous sur votre rêve et protégez-le de ceux qui tentent de l'éteindre, car votre vie tourne autour de ce rêve.

Vous avez plaidé vigoureusement en faveur de la poursuite des auteurs de viols en Sierra Leone. Est-ce un succès ?

Oui, la Sierra Leone est aujourd'hui un pays modèle en Afrique. Notre Président croit qu'il faut donner aux femmes la possibilité de s'épanouir et de participer à l'édification de la nation. Grâce à son soutien, nous disposons désormais d'un tribunal spécialisé dans les délits sexuels qui traite exclusivement les affaires de viol. Les délinquants sont désormais passibles d'une peine minimale de 15 ans et d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. Cette législation a dissuadé les violeurs potentiels.

Notre campagne dépasse les villes et s'étend à tous les coins de la Sierra Leone. Nous avons obtenu le soutien de chefs religieux, de chefs suprêmes, de professionnels de la santé, d'enseignants et de bien d'autres personnes.

Quels autres résultats avez-vous obtenus à ce jour ?

Au cours des cinq dernières années, nous avons atteint un taux de rétention scolaire de 69 % pour les filles. C'est un chiffre sans précédent. Les filles excellent désormais dans les examens publics. Près de 800 000 jeunes sont scolarisés dans le pays, et davantage de filles restent à l'école tout au long de l'année.

L'année dernière, l'Organisation mondiale de la santé a signalé une baisse de 60 % de la mortalité infantile et juvénile en Sierra Leone depuis 1990.

Partagez-vous vos expériences avec d'autres premières dames africaines ?

Oui, nous avons le club des premières dames africaines, connu sous le nom d'OAFLA (Organisation des premières dames africaines). Au cours des deux dernières années, nous avons collectivement décidé de nous concentrer sur les questions de genre.

Si chaque Première Dame peut aborder d'autres sujets, toutes doivent également donner la priorité aux questions liées au genre, telles que le maintien des filles à l'école, leur protection contre le viol et les mariages précoces, ainsi que leur autonomisation et l'aide qu'elles peuvent apporter pour s'orienter dans le monde difficile d'aujourd'hui.

J'ai lancé la campagne "Hands Off Our Girls", qui vise à protéger les filles du viol et du mariage précoce.

D'autres pays peuvent-ils reproduire votre modèle ?

Oui, notre modèle est tout à fait reproductible. Il est simple : protégez votre population, protégez les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Il est réalisable. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger les jeunes filles des dangers du monde. Il existe de nombreux moyens de les protéger.

Quel est votre dernier message pour les jeunes filles d'Afrique et du monde entier ?

Dans le monde d'aujourd'hui, il faut oser rêver et avoir un but. Quelles que soient les circonstances, si vous avez un rêve, vous avez un but. Concentrez-vous sur votre rêve et protégez-le de ceux qui tentent de l'éteindre, car votre vie tourne autour de ce rêve.Restez concentré et dévoué. Rappelez-vous que lorsque vous êtes en voyage, vous devriez essayer d'entraîner d'autres personnes avec vous car, lorsque vous êtes avec d'autres personnes, vous tenez plus longtemps. Quand on est seul, on s'épuise plus vite.