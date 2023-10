Sénégal: Le gouvernement invité à 'prendre les dispositions requises' pour le bon déroulement de l'année scolaire

Dakar — Le président de la République a demandé, mercredi, au Premier ministre et aux ministres concernés de "prendre les dispositions requises pour assurer le bon déroulement de l'année scolaire 2023-2024 sur l'étendue du territoire national".

En Conseil des ministres, Macky Sall a, à cet effet, rappelé au gouvernement "la nécessité de poursuivre ses investissements, déjà très importants, dans le secteur et de renforcer le management global de l'Ecole sénégalaise".

L'objectif, étant, selon lui, "d'asseoir la transformation, la stabilité sociale et les performances durables du système éducatif, gages de l'atteinte des objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE)", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'Etat a, en outre, indiqué au gouvernement, "l'impératif du renforcement de la vocation républicaine de l'Ecole à former, dès le cycle élémentaire, des citoyens modèles avec la généralisation dans les programmes des cours d'instruction civique et de promotion de la citoyenneté".

Il a, dans cette perspective, a invité le gouvernement à accentuer "l'amélioration du cadre de vie dans les établissements scolaires (avec une architecture, des bâtiments et équipements modernes et adaptés) et la maitrise stratégique de la carte scolaire (en relation avec la carte universitaire)".

%

Macky Sall a également insisté sur "la transformation digitale intensive du système éducatif national ; la formation professionnelle et technique (avec le renforcement notable de l'orientation des jeunes vers des formations et métiers conformes aux besoins de de la Nation) ; le développement du Sport à l'école et de l'éducation artistique et culturelle ; l'émergence et la consolidation académique des lycées d'excellence et des classes préparatoires".

Il a invité le gouvernement à accentuer "la plan de réforme des examens et concours (notamment le Baccalauréat et le BFEM) en cohérence avec le calendrier scolaire et universitaire ; l'évaluation de la mise en oeuvre des onze (11) décisions issues du Conseil présidentiel du 06 août 2015 sur les conclusions des Assises de l'Education et de la Formation".