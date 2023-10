Burkina Faso: QNET annonce la hotline WhatsApp pour l'Afrique subsaharienne afin de lutter contre les fraudeurs et d'améliorer la transparence

QNET, une entreprise mondiale de style de vie et de bien-être qui utilise un modèle commercial de vente directe, reste ferme dans son engagement en faveur de la transparence et prend des mesures décisives contre les individus qui dénaturent sa marque.

Pour renforcer cet engagement, la société annonce le lancement d'une hotline de conformité sur WhatsApp (+233256630005) spécialement adaptée à ses opérations dans les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, le Burkina Faso, le Libéria, le Cameroun, le Mali et la Guinée. , Bénin, Togo et autres.

La transparence est très importante dans le secteur de la vente directe, en particulier dans les économies émergentes où QNET continue de gagner du terrain. La société encourage activement le strict respect de son code de conduite et de ses politiques et procédures de conformité, dans le but d'établir et de maintenir des normes élevées pour l'industrie.

Afin de lutter contre les violations des politiques et de décourager les pratiques contraires à l'éthique, QNET a pris des mesures disciplinaires contre les personnes qui désobéissent à ces politiques. Au cours des trois dernières années, QNET a licencié de nombreux représentants indépendants (RI) dans 30 pays pour non-conformité, violations des politiques et comportement contraire à l'éthique. Les représentants légaux de QNET ont aidé les autorités de neuf pays africains à déposer des plaintes contre plus de 50 représentants indépendants (RI). Ces actions montrent l'engagement de QNET à maintenir l'intégrité du secteur de la vente directe.

M. Biram Fall, directeur général régional de QNET pour l'Afrique subsaharienne, a souligné : « Pour améliorer la communication avec nos parties prenantes sur les marchés d'Afrique subsaharienne, y compris les clients, les représentants indépendants et les distributeurs, QNET a introduit la hotline de conformité WhatsApp exclusivement pour cela. région. Le numéro d'assistance téléphonique est désormais opérationnel, permettant aux individus de poser facilement des questions ou des préoccupations concernant les politiques et procédures de QNET ou de signaler toute irrégularité. Notre engagement en faveur de la transparence et de la lutte contre les fraudeurs reste fort, et nous continuons à collaborer avec les services de sécurité et agences judiciaires de la région pour décourager les activités frauduleuses.

QNET encourage le public à utiliser la ligne d'assistance téléphonique de conformité QNET WhatsApp pour les marchés d'Afrique subsaharienne (+233256630005) ou à contacter par e-mail Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour toute demande relative aux politiques et procédures de l'entreprise, au code d'éthique, aux plaintes, ou pour signaler toute irrégularité. Cette hotline propose l'anglais et le français comme options linguistiques.

À propos de QNET

QNET est l'une des principales sociétés de vente directe en Asie, proposant une large gamme de produits de santé, de bien-être et de style de vie qui permettent aux gens de vivre une vie meilleure. Le modèle commercial local de QNET, alimenté par le commerce électronique, a contribué à responsabiliser des millions d'entrepreneurs dans plus de 100 pays à travers le monde.

Depuis sa création il y a 25 ans, l'entreprise applique un modèle commercial unique qui permet aux individus, hommes et femmes, de démarrer leur entreprise et de gagner un revenu en vendant les produits de l'entreprise.

QNET a son siège à Hong Kong et est présent dans plus de 25 pays à travers le monde par le biais de filiales, succursales, partenariats d'agences et franchisés. QNET est membre de la Direct Selling Association dans plusieurs pays, de la Hong Kong Health Food Association et de la Health Supplements Industry Association de Singapour, entre autres.

QNET est également actif dans le parrainage sportif à travers le monde. Certains partenariats plus importants incluent le partenariat de vente directe du club de football de Manchester City et de la Confédération africaine de football (CAF).

Pour plus d'informations, veuillez visiter QNET à l'adresse : https://www.qnet.net/