Burkina Faso: Forum Forestier Africain - Pr Labode Popoola nommé nouveau secrétaire exécutif-PDG

Le Secrétariat du Forum forestier africain (AFF) a le plaisir d'annoncer la nomination du professeur Labode Popoola en tant que nouveau secrétaire exécutif - PDG, à compter du 1er octobre 2023.

Le professeur Popoola succède au professeur Godwin Kowero qui a dirigé la création de l'AFF et est à la tête de l'institution depuis 2007. L'institution est passée d'un personnel d'une personne à ses débuts à 3 membres du personnel scientifique en 2009 ; Aujourd'hui, il dispose d'un effectif de 10 employés permanents, dont six guident les travaux scientifiques de l'institution, appuyés par quatre spécialistes techniques. Avec ce niveau de personnel, l'AFF est maintenant solidement établie et travaille avec une moyenne de 40 experts et 20 étudiants de troisième cycle chaque année dans l'accomplissement de ses différentes tâches.

Au nom du Forum des membres et du Conseil d'administration, le Secrétariat de l'AFF apprécie grandement le professeur Kowero et le remercie pour son leadership inestimable, son expertise et ses contributions définitives au fil des ans.

Labode assumera la responsabilité du fonctionnement efficace du Secrétariat de l'AFF et veillera à ce qu'il continue à soutenir le plaidoyer et les actions collectives - avec un accent particulier sur la pertinence et la contribution des forêts et des arbres pour les populations africaines et leur environnement.

Carrière

Le professeur Labode Popoola est un universitaire accompli avec plus de 20 ans d'expérience en haute direction travaillant dans diverses institutions à travers l'Afrique. Il est titulaire d'un doctorat en économie forestière de l'Université d'Ibadan. Au cours de sa carrière universitaire, il a occupé tous les postes universitaires du système universitaire, allant de coordonnateur de programme de premier cycle à vice-chancelier.

En tant que chercheur expérimenté et chef de projet, Labode Popoola a dirigé plusieurs recherches financées au niveau international impliquant plus de 4 millions de dollars, y compris la subvention de 900 000,00 USD de la Fondation MacArthur pour la création du programme de maîtrise en pratique du développement (MDP). L'Université d'Ibadan a été l'une des 10 universités qui ont remporté la subvention impliquant plus de 70 universités à travers le monde en 2010. Il a également été membre de l'équipe et membre du comité directeur de la subvention de 1,75 million de dollars du Fonds fiduciaire japonais (JTF) pour l'éducation au développement durable en Afrique (ESDA).

Association

Labode appartient à plusieurs associations et réseaux professionnels. Il s'agit notamment de l'Association forestière du Nigéria (FAN), de l'Association forestière du Commonwealth (CFA), du Réseau africain de recherche forestière, du Forum forestier africain (AFF), du Réseau africain pour l'enseignement de l'agroforesterie (ANAFE), de l'Association des gestionnaires et administrateurs de recherche (Royaume-Uni), de l'Association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation (WARIMA), du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies (SDSN), entre autres. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de ces associations et réseaux.

Il a été élu directeur commercial de l'Association forestière du Nigéria en 1997, secrétaire national en 2001 et président national de l'Association en 2013 et a servi jusqu'en février 2018. Il a été membre du comité de rédaction du Nigerian Journal of Forestry ; rédacteur adjoint (affaires), Journal of Tropical Forest Resources (1995-2003); Point de contact national, Réseau africain de recherche forestière (AFORNET) - 2001 à 2007; rédacteur en chef du Journal of Tropical Forest Resources (2003 à 2008); rédacteur en chef du Journal of Tropical Forest Resources; membre du Comité d'experts de la FAO sur l'économie de la gestion durable des forêts sous les tropiques (2004); Vice-Président du Groupe national de formation et d'éducation en agroforesterie (2005); Président du Comité des doyens des écoles de troisième cycle des universités nigérianes (2008 - 2010); Coordonnateur et consultant, Forum forestier africain (AFF) (2008-2023), Secrétaire général de l'Association ouest-africaine de gestion de la recherche et de l'innovation (WARIMA) - 2010 à 2015 et Président, WARIMA-2015 à novembre 2021. Il a également été membre du comité directeur académique de la Global Association of MDP Programmes.

Il est actuellement Directeur du Réseau des solutions de développement durable des Nations Unies au Nigéria; membre du Conseil de direction du Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies; Président du Sustainability Support Forum, une ONG pour la conduite de l'Agenda 2030 (ODD) de l'ONU au Nigeria. Il a été nommé membre, puis président, du Comité directeur et consultatif du Forum africain des forêts à Nairobi en 2021. Il est membre de l'équipe d'appui technique du Forum; Comité international d'examen par les pairs (CIPR) de l'Association de gestion de la recherche et de l'innovation en Afrique australe (SARIMA); Équipe de travail du Système nigérian de données sur l'éducation postsecondaire (NIPEDS) du Joint Admissions and Matriculation Board/Federal Ministry of Education et des comités de rédaction de plusieurs publications. Labode a fondé l'African Journal of Sustainable Development et a été président du comité de rédaction jusqu'en 2019. En 2005, il a été élu membre de l'élite de l'Association forestière du Nigeria.

Publications

Le professeur Popoola a supervisé avec succès 28 thèses de doctorat, tandis que trois autres sont en cours. Seize de ses mentorés de doctorat sont déjà professeurs au Nigeria et à l'étranger. Il a également supervisé un MPhil, 55M.Sc mémoires ainsi que 40 projets étudiants B.Sc. Il a édité et/ou co-édité plus de 20 publications. Ses activités de recherche ont généré plus de 170 publications (y compris un brevet), dont plus de 70% ont été publiées après sa promotion au rang de professeur en 2002. En outre, un livre de 19 chapitres intitulé « Readings in Tropical Sustainable Forest Management » a été publié en son honneur par ses mentorés de doctorat.

Prix

Labode a remporté plusieurs prix et distinctions. Il s'agit notamment d'un prix pour services inestimables en agroforesterie du Centre international de recherche en agroforesterie de Nairobi (2001) ; prix pour l'excellence des services rendus à la profession forestière par le Conseil de l'Association forestière du Nigéria. Il a également reçu le prix du mérite du gouvernement de l'État d'Osun pour l'excellence en science, recherche et développement communautaire en 2010, et un prix d'excellence du gouvernement de l'État d'Osun en 2018 pour avoir rendu l'Université d'État d'Osun financièrement autonome.

Le Secrétariat de l'AFF souhaite au Prof. Labode Popoola le plus grand succès dans ses nouvelles fonctions.