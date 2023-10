Maroc: Le 14è Salon du Cheval met en avant le rôle de la filière équine dans le développement durable (M. Sadiki)

El Jadida — La 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida, qui se tient du 17 au 22 octobre 2023, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, met en avant le rôle de la filière équine dans la poursuite des objectifs de développement durable, a souligné, mercredi, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Dans une déclaration à la presse en marge d'une visite de terrain au Parc d'exposition Mohammed VI à El Jadida, M. Sadiki a indiqué que cette édition, organisée sous le thème "Le Cheval et le Développement Durable", revêt une importance particulière, car elle met en avant la nécessité de préserver "notre environnement tout en honorant le lien exceptionnel qui unit l'homme et le cheval".

Le ministre a noté, dans le même ordre d'idées, que cet événement est l'opportunité parfaite pour engager une réflexion collective sur les pratiques actuelles et sur la manière de les améliorer, en vue d'asseoir un avenir durable pour tous.

M. Sadiki, qui a parcouru lors de sa visite les différentes installations du Parc pour s'informer de l'état d'avancement des préparatifs du Salon du cheval, a affirmé que "les préparatifs de la 14ème édition du Salon du cheval vont bon train", précisant que ce rendez-vous incontournable pour le développement de la filière équine continue d'innover en matière d'organisation et de contenu.

%

Il a tenu à saluer, à ce titre, les efforts déployés par l'Association du Salon du Cheval et son engagement, sans faille, dans la planification et l'organisation de cet événement de renom.

"Le Salon du cheval contribue fortement à la valorisation de la filière équine dans ses différents aspects, notamment sportif, culturel et historique. Il contribue également au développement des relations avec les pays amis du Maroc, à travers leur participation à ce rendez-vous", a indiqué le ministre.

Et d'ajouter que ce Salon, qui draine chaque année plus de 200.000 visiteurs issus de diverses régions du Maroc et de l'étranger, sera également l'occasion de participer à une série de conférences et de débats animés par des experts et des chercheurs spécialisés.

Pour sa part, le Commissaire du Salon du cheval, El Habib Marzak, a affirmé que la visite de terrain effectuée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, du Développement Rural et des Eaux et Forêts vise à s'informer de l'état d'avancement des préparatifs de la 14ème édition du Salon, notant que cette visite a permis de constater que la préparation avance conformément au calendrier arrêté.

Et d'ajouter que l'enthousiasme, le professionnalisme et l'esprit de solidarité qui animent toutes les parties impliquées dans la préparation "nous rendent optimistes quant à la réussite de cette 14ème édition à tous les niveaux".

De son côté, le secrétaire général de l'Association du Salon du cheval d'El Jadida, organisatrice de cet évènement, Hamid Benazzou a indiqué que la 14ème édition du Salon du cheval sera marquée par une participation importante des pays amis, aussi bien au niveau des expositions que des activités artistiques et sportives.

Le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Saut d'obstacles, le Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de Tbourida, ainsi que d'autres championnats de Chevaux Barbes, Arabe-Barbes et Pur-Sang Arabes, seront parmi les temps forts du programme de cette édition, a ajouté M. Benazzou, indiquant que près de 40.000 enfants sont attendus au Salon dans l'espace qui leur est dédié, pour profiter des activités récréatives et artistiques.

La 14ème édition de cet événement équestre prestigieux réaffirme l'engagement du Salon du Cheval d'El Jadida à promouvoir le patrimoine équestre marocain et à sensibiliser sur l'importance de la durabilité.

Évènement majeur et incontournable dans la promotion de la filière équine, le Salon du Cheval d'El Jadida propose cette année une programmation éclectique qui ravira, aussi bien, le grand public que les professionnels. Cet événement comporte une variété de compétitions équestres, mettant en valeur le haut niveau des cavaliers et des chevaux du Maroc et d'ailleurs.