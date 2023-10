Somalie: Annalena Tonelli - l'Église somalienne se souvient de la martyre à l'occasion du 20ème anniversaire de son assassinat

Djibouti — À l'occasion du vingtième anniversaire de la mort d'Annalena Tonelli, laïque bénévole tuée par deux hommes armés le 5 octobre 2003 dans le centre sanitaire qu'elle dirigeait et avait fondé à Boroma, dans le Somaliland, au nord de la Somalie, les initiatives commémoratives se multiplient. "L'Église en Somalie se souvient d'elle aujourd'hui, 5 octobre, et par une célébration spéciale qui aura lieu le dimanche 8 octobre", écrit à l'Agence Fides le Père Giorgio Bertin, Administrateur Apostolique de Mogadiscio et évêque de Djibouti. "Je serai à Mogadiscio dimanche pour faire mémoire d'Annalena, à l'invitation du général Fulvio Poli, romagnol comme elle, chef de la Mission de formation de l'Union européenne en Somalie (EUTM Somalia), la mission militaire lancée le 10 avril 2010 en raison de la situation instable dans le pays".

Des témoignages et des réunions de prière ont lieu depuis des mois en mémoire de la volontaire italienne qui avait consacré sa vie aux soins de santé et à la promotion humaine des populations somaliennes, notamment en assistant pendant 33 ans les personnes souffrant de tuberculose.

"L'année dernière, j'étais également à Forlì, la ville natale d'Annalena, rappelle Bertin, où se tiendra ce soir dans la cathédrale la veillée missionnaire "Coeurs brûlants, pieds sur la route", présidée par le Cardinal Zuppi, Archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne, et par Mgr Livio Corazza, délégué de la Conférence épiscopale d'Émilie-Romagne pour la coopération missionnaire entre les Églises".

%

Nous rappelons que Tonelli a été tuée d'une balle dans la nuque par des fondamentalistes islamiques motivés par l'hostilité à son travail.

Après avoir obtenu sa licence en droit, elle part en 1969 comme volontaire à Wajir, au Kenya, où elle crée le "Rehabilitation Centre for the Disabled", un centre de réhabilitation et de soins pour les malades en phase terminale, les handicapés et les tuberculeux. En raison de sa dénonciation de la violente répression exercée par l'armée kenyane sur les populations somaliennes de la région, Annalena est contrainte de quitter le pays et, en 1987, elle arrive en Somalie, où elle lance d'importants programmes en faveur des femmes, contre l'infibulation, la cécité et la tuberculose.