Sénégal: Paludisme - Un peu plus d'un million de moustiquaires imprégnées distribuées en 2022 aux cibles prioritaires

Dakar — Le projet PMI/EVOLVE, une branche de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a distribué en 2022 un plus d'un million de moustiquaires imprégnées aux cibles prioritaires du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), a-t-on appris mercredi.

"Pour l'année 2022, nous avons distribué dans le cadre de la distribution de routine, un peu plus d'un million de moustiquaires aux institutions de santé », a dit Jean Biyik, chef du projet PMI/EVOLVE, une branche de l'USAID qui appuie le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP).

M. Biyik s'exprimait lors du lancement officiel au Sénégal de ce projet qui soutient l'initiative présidentielle des Etats-Unis contre le paludisme.

»La distribution de routine, a-t-il précisé, permet d'assurer la gratuité des moustiquaires aux cibles prioritaires comme les femmes enceintes, aux enfants de moins de 5 ans, les couches les plus vulnérables au paludisme et les cibles prioritaires PNLP".

Il a ajouté qu'en plus de la distribution de moustiquaires, le projet va travailler sur la surveillance entomologique. »Cette démarche, a-t-il expliqué, consiste à agir sur la collecte des données sur les moustiques pour mieux les combattre et mieux instituer les barrières entre les moustiques et les hommes".

Pour l'année 2023, "quelque 700.000 moustiquaires sont déjà distribuées dans le cadre de la distribution de routine », a indiqué le chef de projet PMI/EVOLVE .

M. Biyik a souligné qu'en dehors de la distribution de routine, »l'autre moyen de distribution de moustiquaires imprégnées utilisé pour atteindre les cibles prioritaires en rapport avec le PNLP, porte sur la distribution de masse ".

Le coordonnateur du PNLP, Dr Doudou Sène, a souligné que la lutte contre le paludisme »est une entreprise exigeante » menée »avec détermination".

»Aujourd'hui encore une fois, a-t-il poursuivi, nous réaffirmons notre objectif d'élimination du paludisme d'ici 2030. Cet objectif guide nos actions quotidiennes. Ainsi nous poursuivrons nos efforts à réduire la transmission, à protéger les personnes plus vulnérables, à renforcer la surveillance épidémiologique et surtout à éliminer cette maladie de notre pays".

Dr Sène a relevé que "la lutte anti vectorielle constitue une intervention prioritaire à haut impact. Ainsi, les actions concrètes que nous entreprenons grâce au projet PMI/EVOLVE, renforcent notre détermination à éliminer le paludisme".

Il s'agira, entre autres, a-t-il indiqué, de renforcer la distribution des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA), la formation de nos agents de santé, la surveillance entomologique à base communautaire, la mise en oeuvre de stratégies innovantes de distribution de MILDA aux talibés.

Ce sont là, selon lui, »autant de preuves de l'engagement constant du projet PMI/EVOLVE à accompagner la lutte contre le paludisme au Sénégal ».

14,5 milliards de FCFA dans la lutte contre le paludisme

Pour sa part, la représentante résidente de l'USAID, Naura Madrigal, a indiqué que "le gouvernement américain à travers l'initiative PMI a investi chaque année au Sénégal 14,5 milliards de FCFA dans la lutte contre le paludisme ».

»Un investissement qui s'est traduit à travers l'achat et la distribution des intrants clés de la lutte contre le paludisme ou encore sur la mise en oeuvre des interventions efficaces de prévention et de contrôle d'élimination du Paludisme", a-t-elle relevé, estimant que "la lutte anti vectorielle est une intervention incontournable pour atteindre et maintenir le statut d'élimination du paludisme dans ce pays".

C'est dans cette dynamique que l'USAID a "attribué le contrat de prévention du paludisme par la lutte anti vectorielle au projet PMI/EVOLVE », a expliqué Mme Madrigal, ajoutant qu' au Sénégal, ce projet accompagne le PNLP dans la mise en oeuvre de la distribution en routine des moustiquaires imprégnées, d'insecticides

Il apporte également l'appui nécessaire pour renforcer les acquis communs et l'atteinte des objectifs d'élimination du paludisme au Sénégal, à l'horizon 2030, a-t-elle ajouté.