Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - Des fournitures scolaires pour les élèves déplacés internes

La délégation spéciale de la commune de Bobo-Dioulasso a remis des fournitures scolaires au bénéfice des Elèves déplacés internes (EDI), le vendredi 29 septembre 2023 dans l'enceinte de l'hôtel de ville.

Ce sont des manuels d'une valeur d'environ 3,2 millions F CFA qui ont été distribué aux 7 Circonscriptions d'éducation de base (CEB) de la commune.

La commune de Bobo-Dioulasso est soucieuse des Elèves déplacés internes (EDI). Les sept Circonscriptions d'éducation de base (CEB) ont, à cet effet, reçu des premières autorités de la commune des fournitures scolaires à leur profit dans la matinée du vendredi 29 septembre 2023, dans la cour de la mairie centrale. Ces manuels sont composés de 8 750 cahiers de 200 pages, 448 boites de craie, le tout estimé à environ 3,2 millions F CFA. Selon le 1er vice-président de la délégation spéciale communale, Seydou Traoré, cet acte n'est pas le premier de la commune envers le monde de l'éducation.

« Chaque rentrée scolaire, nous accompagnons les écoles de la commune », a-t-confié. En marge de la remise des fournitures scolaires, du mobilier de bureau composé de 10 tables et 21 chaises et plus d'un millier de livres ont été remis au profit des CEB de la commune par l'association Isabelle Chevalley. Une association basée au Burkina Faso et représentée aussi en Suisse. L'objectif, à travers ce geste, a laissé entendre la présidente de l'association, Isabelle Chevalley, est de soutenir la formation. Et la présidente de rappeler que l'association a déjà fait don l'année scolaire dernière de plusieurs milliers de livres au profit d'établissements de la commune de Bobo-Dioulasso. Le chef de la CEB Bobo 6, Seydou Traoré, représentant les différentes CEB bénéficiaires, a témoigné sa gratitude aux autorités communales et à l'association Isabelle Chevalley.

Il a par ailleurs rassuré les donateurs du matériel d'en faire bon usage. La délégation a saisi également l'opportunité pour offrir des drapeaux aux sept arrondissements de la commune.