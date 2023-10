Burkina Faso: Campagne agropastorale 2023-2024 - Le ministre Sombié s'imprègne des réalités dans le Nord

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a effectué une visite, dans la région du Nord, afin de prendre connaissance de la situation de la campagne agropastorale et s'enquérir des préoccupations des producteurs. Au cours de celle-ci, il s'est aussi intéressé à l'état de distribution des vivres à prix subventionné.

Le chef du département de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, multiplie ses tournées régionales. En effet, à la suite des régions du Centre-Ouest, des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun, de l'Est, le ministre Sombié s'est rendu dans la région du Nord, le mardi 3 octobre 2023. Cette présence du ministre (à Yako, Gourcy et Ouahigouya), sur les sites d'exploitation agricole, d'élevage et de production fourragère, ainsi que sur les points de vente des céréales à prix subventionné, vise à toucher du doigt les réalités du terrain et recueillir les préoccupations.

Concernant le volet agricole à Yako, le chef du département a pu constater une exploitation moderne consistant en la mise en place d'une production intégrée, élevage-agriculture en expéri-mentation et une production de culture fourragère. Dans la même localité à Yako-Godin, village situé à quelques encablures de la commune, la délégation a visité un champ de maïs « Barka » (une variété précoce) d'une superficie de quatre hectares appartenant à Arouna Tenkodogo.

La production attendue dans cette surface est de 10 000 kg. Les principales difficultés évoquées pour cette campagne agricole a été entre autres le démarrage tardif de la saison pluvieuse, la séquence sèche enregistrée au mois de septembre. Les producteurs ont également formulé des doléances à l'endroit de l'autorité, à savoir l'accessibilité à temps des intrants, l'appui en matériel agricole...

Une campagne bien installée

Selon le Secrétaire général (SG) du ministère en charge de l'agriculture, Gaoussou Sanou, la campagne agricole a connu une installation timide mais qui a pu être rattrapée grâce à l'accompagnement du département et aux actions des Organisations non gouvernementales (ONG), des projets et programmes de la région. « La campagne actuelle, selon les techniciens de la région, est bien installée, avec tout ce qu'il y a comme accompagnement », a-t-il laissé entendre.

Le ministre Sombié a encouragé les producteurs de la localité et les a invités à appliquer les conseils des techniciens de l'agriculture sur le terrain afin d'obtenir de meilleurs rendements. S'agissant de l'aspect distribution des vivres à prix subventionné de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS), les hôtes de la région du Nord ont visité les sites de vente de Yako, Gourcy et Ouahigouya. Sur ces différents points de vente, ce sont de longues files d'attente, en majorité de femmes, chacune attendant d'être servie.

Sanoussa Ouédraogo, ressortissant de Lago, dans la commune de Gourcy, venu se procurer un sac de 50kg de maïs vendu à 6000 FCFA, a salué cette initiative du gouvernement. Selon lui, cette démarche va contribuer à soulager plusieurs familles sur le plan alimentaire en attendant les nouvelles récoltes.

Pour le SG du ministère, l'initiative de mettre en place ces points de vente est d'aider les personnes vulnérables à bénéficier d'un minimum de soutien pour assurer leur alimentation et vivre dignement. « Nous vivons une situation de crise sécuritaire, il s'agit d'accompagner ces personnes déplacées internes qui sont actuellement dans les différentes villes et régions », a-t-il souligné.

Des ventes sur camion initiées

Le chargé de projet d'appui à la gestion du stock d'intervention, Jacob Ouédraogo, a précisé qu'il y a une différence entre ces ventes à prix subventionné et celles ordinaires de la SONAGESS. « Habituellement, nous avons ce qu'on appelle les points de vente de céréales au profit des personnes vulnérables. Au regard de l'engouement et des besoins exprimés par les populations, nous ne pouvons pas ouvrir autant de points de vente.

Donc nous avons créé ce dispositif de vente mobile pour accompagner celui ordinaire que nous appelons les ventes sur camion », a-t-il signifié. M. Ouédraogo a fait savoir que pour cette année, 242 points de vente mobiles répartis dans les différentes régions du Burkina ont été mis en place, avec plus de 12 500 tonnes déjà déployés. Conscient de la présence des Personnes déplacées internes(PDI) dans cette région, le ministre Sombié s'est rendu sur le site de l'ex-Institut régional de l'agriculture (IRA) de Ouahigouya, l'un des espaces abritant ces dernières.

A ce lieu, l'autorité a fait un don de 10 tonnes de vivres. Le porte-parole des PDI, Pierre Nacanabo, a reconnu l'importance de ce geste des autorités en leur faveur. Car selon lui, elles sont venues donner du sourire à leurs épouses et enfants. Le ministre Sombié a appelé les PDI à promouvoir la cohésion sociale et la paix, gage d'un vivre-ensemble dans leur milieu. Au terme de cette visite, le ministre a eu un bref tête-à-tête avec les agents de son département dans la région du Nord. Les échanges ont porté sur la mise en oeuvre de l'offensive agropastorale 2023-2025 et le redéploiement de personnels du département.