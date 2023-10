Afrique de l'Ouest: Coopération Burkina Faso - Union européenne - Emmanuela Del Re chez le Premier Ministre

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyèlem de Tambela, a reçu en audience, la Représentante spéciale de l'Union européenne (UE) pour le Sahel, Emmanuela Del Re, le mardi 03 octobre 2023, à Ouagadougou. Avec le chef du gouvernement, l'émissaire de l'UE a échangé sur la coopération entre son Organisation et le Burkina Faso.

Le partenariat entre le Burkina Faso et l'Union européenne est solide. C'est, du moins, l'avis de la Représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, Emmanuela Del Re. Elle l'a fait savoir à l'issue d'une audience avec le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyèlem de Tambela, qui a eu lieu, le mardi 3 octobre 2023, à Ouagadougou. « J'ai rencontré le Premier ministre. C'était une rencontre très intéressante.

On a discuté du partenariat entre le Burkina Faso et l'Union européenne qui est un partenariat solide et qui va continuer », a déclaré Emmanuela Del Re, à sa sortie d'audience. De son point de vue, il est important pour l'Union européenne d'analyser les différentes questions sur lesquelles l'organisation peut travailler avec le Burkina Faso tout en insistant que ce partenariat peut encore être efficace.

« Je suis contente de savoir que le Premier Ministre exprime une grande appréciation de la contribution de l'Union européenne et veut continuer sur ce plan. Il est important que le Burkina Faso et l'Union européenne travaillent ensemble pour résoudre les problèmes d'intérêts communs comme la sécurité, la coopération au développement et surtout l'aide humanitaire », a-t-elle précisé. Pour Emmanuela Del Re, la question de la sécurité est un processus complexe dans lequel, a-t-elle relevé, le Burkina Faso est déjà engagé pour sa résolution et, l'UE, va accompagner les autorités de la Transition dans ce sens.