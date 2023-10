Congo-Kinshasa: Formation d'orientation des officiers pénitentiaires de la MONUSCO

Une vingtaine d'officiers pénitentiaires de différentes nationalités africaines, servant au sein de la MONUSCO ont renforcé leurs capacités, le 28 septembre dernier, à travers un partage d'expériences.

Initié par l'Unité d'appui à l'administration pénitentiaire de cette mission onusienne, cette activité s'est déroulée durant 4 jours.

Selon les organisateurs, l'objectif était de renforcer les capacités de ces officiers correctionnels afin d'assurer efficacement la paix et la sécurité de la population civile congolaise pendant la transition de la mission onusienne.

Cette initiative a connu la participation de l'Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR). Les officiers correctionnels et instructeurs de UNITAR ont fait profiter de leur expérience ceux de la MONUSCO.

Le Représentant spécial adjoint du Secrétaire général des Nations unies et coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC, Bruno Lemarquis a exhorté les différents participants à se focaliser sur les acquis de ce partage d'expérience afin de consolider le système pour la protection des civils.

Pour sa part, Apollinaire Ndaymirije, un des instructeurs de l'UNITAR, s'est dit satisfait d'avoir également appris de ces officiers de terrain de la MONUSCO :

« Chacun ou chacune parmi eux a pu donner et vice-versa chacune, chacune a pu recevoir et nous en avons profiter avec UNITAR, on n'est pas venu que pour encadrer le mécanisme d'apprentissage des adultes. Nous, on a fait que créer un environnement propice, pour cet apprentissage et on aura beaucoup appris d'eux aussi. Parce que s'ils n'étaient pas disposés à partager ces expériences à travers les exercices de simulation, les cas d'études, et les travaux de groupe qu'on leur a donné, on n'allait pas arriver à apprendre ce qu'on a appris ».