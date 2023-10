Afrique de l'Est: Les ambassadeurs nouvellement nommés s'engagent à intensifier les relations bilatérales avec l'Éthiopie

<strong>Addis Ababa — Les nouveaux ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Rwanda se sont engagés à renforcer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et leurs pays respectifs.

La présidente Sahlework Zewde a reçu les lettres de créance des ambassadeurs nouvellement nommés de 12 pays au Palais national mardi.

Les ambassadeurs des États-Unis, du Canada, de la Finlande, du Luxembourg, du Nicaragua, du Bangladesh, du Pakistan, du Rwanda, de la Libye, de la Somalie, du Mozambique et du Lesotho ont présenté leurs lettres de créance au président.

La présidente Sahlework reçoit les lettres de créance des ambassadeurs nouvellement nommés en Éthiopie.

À cette occasion, les ambassadeurs des États-Unis, du Canada et du Rwanda ont déclaré à l'ENA qu'ils s'efforceraient de renforcer leurs relations bilatérales avec l'Éthiopie.

L'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Jose Massinga, a déclaré à l'ENA qu'après avoir présenté ses lettres de créance aujourd'hui, "je suis très enthousiaste à l'idée de rencontrer autant de fonctionnaires et d'Éthiopiens".

Il a ajouté qu'il avait un programme très chargé pour parcourir le pays dans les semaines à venir afin de connaître l'Éthiopie et les dirigeants de ses institutions, de ses entreprises et de ses organisations non gouvernementales pour être en mesure de déterminer la meilleure ligne de conduite à adopter.

"J'ai été envoyé par le président et le secrétaire d'État pour renforcer les relations entre nos deux pays. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Quels que soient les défis et les difficultés, je pense qu'en travaillant ensemble, nous pouvons faire de grands progrès et je sais que nous le pouvons", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les efforts de réhabilitation et de reconstruction du gouvernement éthiopien dans le nord du pays, il a déclaré : "Nous savons que les besoins sont urgents et cruciaux à bien des égards.

"Nous savons à Washington et mon équipe ici sait qu'il est important pour nous de déterminer la meilleure façon d'aller de l'avant et c'est exactement ce que je vais faire dans les semaines et les mois à venir.

L'ambassadeur du Canada en Éthiopie, Joshua Tabah, a quant à lui déclaré que les futurs domaines de coopération seront le renforcement de l'égalité des sexes en Éthiopie et la garantie d'une voix et d'un droit égaux pour tous.

"Le Canada et l'Éthiopie entretiennent des relations bilatérales riches, marquées par une coopération et une solidarité internationales solides. Madame la Présidente et moi-même avons discuté de l'importance de garantir l'égalité des sexes, ainsi que l'égalité des droits et la participation de toutes les femmes dans l'ensemble du pays. Nous avons discuté du renforcement des liens interpersonnels afin d'accroître les échanges entre nos deux pays.

Il est essentiel d'accroître les débouchés commerciaux pour les entreprises canadiennes présentes en Éthiopie et les mouvements de va-et-vient afin que les habitants des deux pays puissent profiter de la beauté et de la culture merveilleuses de l'Éthiopie.

Le nouvel ambassadeur du Rwanda en Éthiopie, Charles Karamba, a quant à lui déclaré que l'Éthiopie et le Rwanda coopéraient de manière multilatérale dans de très nombreux domaines.

Le nouvel ambassadeur du Rwanda en Éthiopie, Charles Karamba, a quant à lui déclaré que l'Éthiopie et le Rwanda coopéraient de manière multilatérale dans de très nombreux domaines.