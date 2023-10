Angola: La Gouverneure de Cabinda découvre le fonctionnement de la société Abílio Amorim & Filhos

Cabinda (Angola) — La gouverneure de Cabinda, Mara Quiosa, a visité la plus grande entreprise d'extraction et de transformation du bois de la province, Abílio Amorim & Filhos, dans le but de connaître son fonctionnement et les difficultés actuelles auxquelles elle est confrontée.

Lors de la visite aux bureaux de la plus grande scierie de transformation du bois, HAL, Mara Quiosa a été informée de la production actuelle de mobilier scolaire.

A l'occasion, l'administrateur de l'entreprise Abílio Amorim e Filhos, Herculano Amorim, a déclaré qu'ils n'avaient pas encore d'investissements dans la zone de production de contreplaqué, mais plutôt dans la scierie et la serre, où ils peuvent transformer le bois avec d'autres produits finis.

Pour sa part, la gouverneure provinciale a dit que la visite à l'entreprise avait pour but d'encourager l'industrie du bois à continuer à travailler, car il s'agit d'une des entreprises les plus importantes dans le domaine de l'extraction du bois.

"Nous sommes parvenus à vraiment comprendre quelles sont encore les difficultés de l'entreprise et à exprimer la totale volonté du gouvernorat de la soutenir", a-t-elle indiqué.

Mara Quiosa a également profité de l'occasion pour appeler les personnes qui ont besoin de produits en bois, comme des portefeuilles, à se rendre dans la province de Cabinda.

L'entreprise Abílio Amorim & Filhos dispose d'une capacité installée de 25 mille mètres cubes de bois par an.

Avec l'interdiction d'exporter du bois de taureau et récemment l'interdiction du bois de damier, les niveaux d'exportation ont été réduits.

L'entreprise Abílio & Filhos emploie plus de 500 travailleurs, tant dans la zone industrielle que dans les zones d'extraction.

C'est une entreprise qui existe depuis 1969 et se concentre sur trois domaines, l'industrie du bois, la construction civile et la logistique, exportant des produits transformés en bois vers l'Asie, notamment au Vietnam, en Chine, au Bangladesh et également en Europe, dans des pays comme le Portugal et la France.