Tunisie/Algérie: EST / Il devient un fardeau pour l'équipe - Ben Ayed, ce joueur qui coûte si cher...

Qu'il reste à la disposition du club ou qu'il résilie son contrat, l'attaquant algérien coûte très cher à la trésorerie du club.

Juillet 2022, Riadh Ben Ayed a signé un contrat de trois ans au profit de l'Espérance de Tunis. Il lui reste donc un peu moins de deux ans dans son bail. Le recrutement de l'attaquant algérien a tourné au fiasco. A la fin du mois d'avril, l'Espérance de Tunis a annoncé la blessure aux ligaments croisés de Ben Ayed. Une blessure contractée lors d'un match de championnat contre l'ESS et qui nécessitait six moins d'absence.

Comme le joueur est blessé aux ligaments croisés, aucun club n'en a voulu, y compris son ancien club, l'ES Sétif. Et même si Ben Ayed retournait à Sétif, ce serait probablement au prochain mercato hivernal. En attendant, le joueur poursuit sa rééducation au Parc B.

Un million 400 mille dinars en cas de résiliation !

Ceci dit, qu'il reste à la disposition du club ou qu'il résilie son contrat, l'attaquant algérien coûte très cher à la trésorerie du club. Si le club veut résilier le contrat de Riadh Ben Ayed, il devra débourser la coquette somme de 1.400.000 dinars. S'il reste et même s'il ne touche plus les primes des matches étant son indisponibilité, le salaire minimal qu'il touche est déjà élevé.

Nous n'avons pas le montant exact, mais il dépasse sans doute les 50.000 dinars par mois. Payer le salaire minimal à Ben Ayed, ainsi que les charges de sa rééducation, est la solution la moins douloureuse pour laquelle a opté la direction de l'EST pour pouvoir qualifier l'attaquant brésilien, Rodrigo Rodrigues. Ce dernier est désormais qualifié à partir de la prochaine sortie du championnat, après-demain contre l'USM. Pour pouvoir qualifier Rodrigues tout en étant contraint de garder Ben Ayed, le président de l'Espérance, Hamdi Meddeb, a fait un gros sacrifice financier en continuant à payer une recrue étrangère qui ne s'entraîne même pas.

Etant qu'il refuse de partir tant qu'on ne lui paye pas tous les salaires restants dans son contrat, la direction de l'EST s'est basée sur les règlements de la FTF pour retirer la licence de Riadh Ben Ayed et la remplacer par celle de Rodrigo Rodrigues. Les règlements en question stipulent qu'à partir de 4 mois d'absence pour cause de blessure d'un joueur étranger, la FTF permet au club concerné de remplacer la licence du joueur en question par celle d'un autre étranger. C'est ce qui s'est passé dans les cas de Rodrigues et de Ben Ayed.