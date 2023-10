Afrique: Demi-finale mondial des sourds - Ukraine-Sénégal (1-1 - 8 tab 7) : Les Lions tombent les armes à la main

Le Sénégal a raté la dernière marche qui mène à la finale de la Coupe du monde des Sourds et Malentendants qui se déroule présentement en Malaisie. Les Lions se sont inclinés en demi-finale devant l'Ukraine après une rencontre très disputée et indécise. Après une égalité parfaite (1-1) au bout des 120 minutes de jeu, les Sénégalais vont céder au bout d'une séance des tirs à suspense (7-8).

Le Sénégal est passé à côté de l'exploit d'une qualification historique à la finale de la Coupe du monde des Sourds en perdant la demi-finale qui l'a opposé hier, mercredi 4 octobre à Kuala Lumpur (Malaisie), à l'Ukraine. Pour ces retrouvailles avec la formation ukrainienne qu'il avait croisée en phase de poules (2-2), la tâche a encore été plus ardue pour les champions d'Afrique sénégalais. Les poulains de Souleymane Fomba avaient toutefois les moyens techniques et tactiques pour rivaliser et venir à bout de l'adversaire. Ce qui se révélait près une première mi-temps assez équilibrée où les Lions se sont créés nombre d'occasions. Mais sans pour autant montrer l'efficacité qu'il fallait. La deuxième période, le jeu avait repris sur le même rythme. Les deux équipes se neutralisaient à la fin du temps réglementaire et le duel s'achève sur une égalité parfaite (0-0).

Dès la reprise, le Sénégal sera cependant surpris dès la 94e minutes de jeu. Sur une longue relance, les Ukrainiens profitent d'une erreur de marquage pour décocher un tir de loin et lober le gardien sénégalais. Poussés par la colonie de supporters qui se sont faits entendre dans le stade, les Lions montrent qu'ils avaient les ressources pour mettre la pression. Acculés, les Ukrainiens jouent la montre et multiplient les fautes. Mais les Lions ne lâchent pas prise et multiplient les assauts sur le camp adversaire. Sur un long centre au premier poteau, le Sénégal force la décision. C'est Mouhamadou Ndiaye qui se jette pour contrôler le ballon et faire trembler les filets (1-1 ; 121e). Au finish, Ukrainiens et Sénégalais seront départagées par la fatidique séance des tirs aux buts.

Dans cet exercice, les Sénégalais vont longtemps retarder l'échéance en marquant 7 de leurs 8 tentatives. Les Lions tombent les armes à la main en s'inclinant sur la marque de (8 TAB 7). Ils retournent demain vendredi sur la pelouse pour le match de la 3e place et de la médaille de Bronze qui l'opposera à l'autre représentant du continent africain, l'Egypte.