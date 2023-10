Madagascar: Peinture - Natoa revient de Chine aguerri

Le jeune prodige malgache de l'art, Natoa Rasolon-jatovo, âgé de 26 ans, est de retour à Madagascar après un voyage en Chine où il a représenté le pays au concours de dessins et peintures de la jeunesse africaine, organisé par le gouvernement chinois. Natoa Rasolonjatovo a vécu une expérience enrichissante en participant au carnaval spatial Chine-Afrique de cette année, qui s'est tenu en septembre. Lors de son séjour en Chine, Natoa Rasolon-jatovo a eu l'opportunité d'interagir avec des artistes venus du monde entier, partageant ainsi leurs expériences et leurs cultures artistiques. Il témoigne de l'organisation impeccable de l'événement et de l'occasion unique qu'il a eue d'apprendre des aspects de la culture chinoise souvent méconnus.

« D'habitude, nous regardons vers l'Europe comme référence en matière de compétences artistiques, mais en Chine, nous avons découvert de nouvelles perspectives et acquis des connaissances artistiques précieuses. Les échanges avec les lauréats des dix pays africains, tels que le Nigeria, le Zimbabwe, le Congo, l'Algérie, et bien d'autres, m'ont enrichi en tant qu'artiste », ajoute Natoa Rasolonjatovo. Pour lui, l'art de la peinture est une passion profondément ancrée depuis son enfance, nourrie par le talent artistique de ses parents et de sa famille, qui sont également des artistes peintres.

Un artiste unique

« Pour moi, l'art de la peinture est le partage de ce que l'on ressent. Ce n'est pas un art à rivaliser, mais à partager. Actuellement, la peinture est au cœur de ma vie, c'est à travers elle que je peux me présenter et révéler ma personnalité », souligne-t-il. Natoa Rasolonjatovo a déjà créé plus de deux cent cinquante œuvres d'art à ce jour et a participé à de nombreuses expositions, tant au niveau national qu'international. Il a également remporté plusieurs prix prestigieux lors de concours artistiques, qu'ils soient nationaux ou internationaux. Sa spécialité réside dans la peinture sur miroir, une forme d'expression artistique unique qui captive l'observateur. En décembre, Natoa Rasolon-jatovo prévoit d'organiser une exposition exceptionnelle pour présenter au public malgache ses œuvres les plus récentes et les plus impressionnantes.