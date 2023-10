Madagascar: Befandriana/Nord - Des champs de vanille calcinés

Des feux de brousse à grande échelle font des ravages. Des plantations d'or vert et de canne à sucre sont dévastées.

Une situation qui fait froid dans le dos. Les feux de brousse font des ravages dans le district de Befandriana-Nord. Selon les informations communiquées par les autorités locales, une superficie de 80 ha a été rasée par les flammes en l'espace de quelques semaines. Des champs de vanille ainsi que de canne à sucre ont été au passage réduits en cendres, ce qui a suscité un mécontentement. Suite à des plaintes, des auteurs de ces feux de brousse volontaires ont été arrêtés et placés en garde à vue. Des suspects ont été transférés à Mandritsara pour répondre de leurs actes devant le parquet près tribunal de première instance.

Hier, l'issue de leur sort était encore attendue. Les pratiques des feux de brousse connaissent une ampleur des plus effrayantes dès la saison sèche. Elles sont de plus en plus fréquentes pendant les mois de septembre et octobre. À la lumière des informations recueillies, la plupart des feux de brousse enregistrés surviennent dans les localités périphériques. Souvent, des éleveurs de bovins se trouvent derrière. La pratique consisterait à brûler l'herbe épaisse sur de grandes superficies, de telle sorte à avoir de repousses tendres pour faire pâturer les troupeaux.

Charbonniers

Humidifiée par la rosée matinale, la végétation se régénère au bout de quelques semaines sur les cendres des steppes incinérées. Une autre cause, d'autant plus destructrice de l'environnement a été par ailleurs identifiée à Befandriana-Nord et les charbonniers sont cloués au pilori. Ces derniers sont montrés du doigt pour des coupes sauvages d'arbres pour alimenter leurs meules à charbon.

Par ailleurs, les fours à charbon en question seraient laissés sans surveillance, provoquant ainsi des feux de brousse dévastateurs qui se répandent jusqu'aux plantations de vanille et aux champs de canne à sucre. Malgré les arrestations effectuées et les mesures prises, des cas sporadiques continuent à être signales. Vu l'étendue de pareils sinistres d'une longue série, la mobilisation solidaire semble avoir perdu de son ardeur.