Madagascar: Approvisionnement en eau - Ruée vers les puits dans la capitale

Les habitants de la capitale à la recherche de solution à la pénurie d'eau. La construction de puits est une alternative pouvant réduire voire mettre fin aux problèmes de pénurie d'eau. Un puits peut fournir jusqu'à 3 mètres cubes d'eau en une journée, ce qui peut suffire à la consommation d'une famille. La construction d'un puits peut être la solution pour ne plus dépendre de l'entreprise d'approvisionnement d'eau et d'électricité (JIRAMA). Beaucoup se lancent désormais dans cette option. Car la construction d'un puits est possible même en centre-ville et l'eau qui en est tirée peut être rendue potable.

« Avoir de l'eau de puits n'est pas une difficulté pour la ville d'Antananarivo. Nous pouvons rassurer les consommateurs que c'est très facile puisque la ville est encore riche en eau souterraine », explique Tsilavina Andria-mbolona de l'entreprise Rano madio, oeuvrant dans les travaux de construction de puits. Beaucoup de ménages font appel à cette entreprise depuis que le problème d'eau sévit dans la capitale ces 4 derniers mois pour certains quartiers. « Les puits allant de 15 à 20 mètres de profondeur se construisent en deux semaines. Ils coûtent au minimum trois millions d'ariary », selon un autre responsable. Mais mieux vaut opter pour les puits en buse. « Les puits traditionnels, construits en brique demandent beaucoup d'entretiens. Il est conseillé de construire des puits modernes en buse », continue le responsable auprès du Rano madio.

Tous les quartiers

Tous les quartiers de la capitale subissent une pénurie d'eau. Notamment les quartiers d'Ambohitrarahaba, Ankadikely, Amboditsiry, Ankadifotsy, Ampandrana, Andrairoso, Andoharano-fotsy et plusieurs autres encore. Dans ces « fokontany », l'eau arrête de couler des robinets entre 5 heures et 21 heures. « Nous n'avons pas d'eau depuis plusieurs jours. Si avant, on achetait de l'eau en bidon jaune de 20 litres à 500 ariary, désormais cela coûte 3 000 ariary, en plus c'est l'eau du puits. C'est inadmissible », déplore un habitant d'Amboditsiry. Le problème d'approvisionnement en eau à Antananarivo persiste. La Jirama a pourtant assuré que les causes de la pénurie seraient résolues le weekend dernier.

Mais l'entreprise annonce que les travaux de maintenance et d'entretien des machines à Mandroseza ne sont pas terminés. « Les techniciens de la JIRAMA travaillent actuellement sur la maintenance du Pulsator 2 à Mandroseza 1. Ils éliminent la boue retenue dans le « décanteur ». Ce qui provoque la coupure d'eau dans plusieurs quartiers », rapporte la Jirama sur sa page Facebook. Actuellement, les réseaux sociaux sont les seules sources d'informations disponibles sur la société Jirama en ce temps où la pénurie d'eau se généralise, et que le problème de délestage fait un retour en force.