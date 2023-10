Madagascar: Développement - Le tourisme d'affaires constitue un bon filon

Madagascar possède une belle carte à jouer en termes de tourisme d'affaires. Cela a permis la mise en relation des autorités du secteur touristique de la Grande île avec les agents de MICE.

Une belle pioche pour le secteur touristique malgache. C'est ainsi que les opérateurs et les autorités de ce domaine, qui reprend son envol, décrivent le tourisme d'affaires. Celui-ci continue à émerger et à se démarquer des autres branches traditionnelles de l'industrie du tourisme, de par les rentrées en devises offertes par ce filon à creuser, mais aussi en raison de l'attractivité du secteur qui intrigue de plus en plus de monde.

En effet, les opportunités du tourisme d'affaires se dévoilent peu à peu pour Madagascar dont les établissements hôteliers et les grandes enseignes événementielles démontrent une capacité considérable à héberger de grands événements d'affaires, mêlant ainsi une hospitalité légendaire et un « service de qualité », de haut standing. C'est ce qui ressort de la soirée gastronomique organisée par le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme de Madagascar, lundi dernier, à Paris. Une soirée qui aurait justement permis à ces autorités du secteur touristique malgache de présenter aux acheteurs MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions) le potentiel de la Grande île en tant que destination émergente du tourisme d'affaires.

Un potentiel

Le MICE qui est devenu, au fil des années, un sigle utilisé dans l'industrie du tourisme pour désigner l'ensemble des activités et services liés aux événements professionnels au sens large du terme. D'après les opérateurs touristiques malgaches, la Grande île détient le bout du fil d'Ariane pour exploiter le potentiel du tourisme d'affaires. À en croire un communiqué du ministère du Tourisme, une bonne partie des établissements hôteliers de Madagascar possèdent une capacité « adaptée » à cette industrie du secteur touristique qui connaît une certaine florissance.

« Le potentiel de Madagascar pour accueillir des évènements d'affaires est considérable, grâce à ses établissements hôteliers de haut standing parfaitement adaptés », indique-t-on. Un potentiel qui n'est pas passé inaperçu aux yeux d'agences MICE qui pourraient éventuellement investir à Madagascar dans ce domaine du tourisme. « Près d'une trentaine d'agences spécialisées en MICE ont répondu présent à cette soirée, témoignant de l'engouement autour de ce projet, ouvrant ainsi la voie à l'avenir du tourisme d'affaires à Madagascar », souligne le ministère du Tourisme.

Ils sont au nombre de sept établissements touristiques qui ont présenté leurs spécificités aux agences spécialisées en MICE. Des hôtels et groupes hôteliers de renom issus d'Antananarivo, de Mahajanga et de Nosy Be, l'île aux parfums. « Depuis plusieurs années, Madagascar, ses opérateurs touristiques ainsi que les spécialistes du secteur se sont attelés à redorer le blason du tourisme d'affaires dans la Grande île avec la mise en place d'infrastructures événementielles modernes en adéquation avec les standards internationaux », explique-t-on.