Madagascar: Information sur la santé - Les systèmes nationaux renforcés

Le ministère de la Santé publique malgache vient d'être doté de serveurs informatiques de haute performance ainsi que d'autres équipements technologiques de l'information de pointe par les États-Unis, via l'Agence pour le développement international (USAID).

Rendre le système d'information sanitaire « plus efficace » en intégrant les données et en permettant au ministère de la Santé publique de les « unifier entre les districts, régions et au niveau national ». Tel est l'objectif de la contribution des États-Unis via l'USAID. Les équipements, d'une valeur de 111 500 dollars USD (507 millions d'Ariary), devraient permettre au département ministériel « de prendre des décisions informées et fondées sur des preuves lorsqu'il s'agit de réagir aux épidémies ».

Cette dotation devrait également permettre aux parties prenantes de la Santé publique de mieux gérer le système d'information sanitaire du pays dans l'optique d'améliorer les offres de soins et de services de santé. « Grâce à ces équipements, le ministère de la Santé sera mieux pourvu pour faire face aux défis de la santé publique et améliorer la qualité des soins prodigués à la population malagasy », a fait savoir Sophia Brewer, directrice du Bureau de Santé, de la Population et de la Nutrition auprès de l'USAID/Madagascar.

À en croire l'USAID Madagascar, « Ce soutien n'est pas seulement un geste matériel, mais aussi un symbole d'espoir et de confiance en l'avenir de Madagascar ». « Cette assistance comprend un logiciel de pointe qui contribuera à éclairer la prise de décision et à améliorer la surveillance épidémiologique. L'équipement permettra également d'améliorer la fonctionnalité d'ACCESS-University, un outil d'apprentissage en ligne soutenu par l'USAID, qui offre des possibilités de développement professionnel continu aux travailleurs de la santé dans tout le pays », note-t-on.

Le matériel offert vise à « transformer le système de l'information sanitaire ». Ce, en se complétant avec l'utilisation de la plateforme CommCare. Il conviendrait de rappeler que cette dernière fait référence à une application mobile destinée à l'usage des agents communautaires dont le but est de les soutenir dans leur prestation de service de santé. L'application entend également améliorer la communication des données.